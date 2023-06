Reddit a menacé les modérateurs protestataires : Les Subreddits « ne peuvent pas rester fermés

Reddit a menacé plusieurs modérateurs de subreddits, après qu’ils aient pris la décision de rester fermés en signe de protestation contre les frais d’API à venir qui ont tué la populaire application tierce Apollo.

En réalité, on leur a dit que le subreddit leur serait retiré s’ils ne le rouvraient pas. De plus, Reddit impose des changements de règles qui risquent de réduire la qualité des posts …

Contexte

L’affaire a commencé il y a trois semaines, lorsque Reddit a révélé qu’il demanderait 20 millions de dollars par an pour accéder à l’API utilisée par Apollo, une application tierce très populaire. Le développeur a répondu que l’application devrait être fermée en conséquence. Une protestation planifiée par quelques douzaines de subreddits parmi les plus importants s’est finalement transformée en une fermeture de plus de 8 000 subreddits pendant au moins 48 heures. D’autres ont trouvé un moyen simple de démonétiser leurs subreddits.

Les choses ont tellement dégénéré que le PDG et fondateur de Reddit, Steve Huffman, a dû avertir ses employés de ne pas porter le logo de Reddit en public, tout en précisant qu’il ne s’intéressait pas aux opinions des utilisateurs de Reddit. Il a redoublé d’efforts en menaçant de remplacer les modérateurs. Même les méchants se sont rangés du côté des utilisateurs.

Reddit a menacé les modérateurs protestataires

Plus de 2 500 subreddits sont restés dans l’ombre bien au-delà de la période initiale de 48 heures, et plusieurs modérateurs ont déclaré que Reddit les avait menacés en réponse.

Certains de ces messages étaient gentils, tandis que d’autres avaient plutôt l’air de dire : « Joli petit subreddit que vous avez ici, ce serait dommage qu’il lui arrive quelque chose ».

The Verge rapporte.

Un administrateur de Reddit – un employé de Reddit – a dit aux modérateurs bénévoles non rémunérés d’un subreddit que « l’attente ici est que les communautés rouvrent », selon un message partagé publiquement par un modérateur de r/DIY. La pression a fonctionné. La communauté a été fermée, mais elle a rouvert jeudi, et un modérateur a déclaré que les craintes d’actions de Reddit ont forcé la main de l’équipe : « Nous rouvrons parce que si nous ne le faisons pas, les mods nommés par Reddit pourraient ne pas se soucier du subreddit comme nous le faisons », a écrit le mod […] Aux modérateurs de r/homeimprovement, l’administrateur a dit que « pour être très clair, vous ne pouvez pas rester fermés, donc nous avons besoin de savoir si des mods ici souhaitent participer à l’ouverture de la communauté ». Aux modérateurs de r/harrypotter, le compte administrateur a écrit que « garder la communauté fermée n’est pas une option » – même si les utilisateurs ont voté pour que le subreddit soit privé, selon un message d’un mod de r/harrypotter.

De nombreux modérateurs contactés semblent avoir cédé, mais l’un d’entre eux a exprimé publiquement son indignation face à cette tactique, en publiant une capture d’écran de la menace et en la qualifiant de « harcèlement et d’intimidation » dans un message intitulé « Reddit est un tyran ». Voici le texte du message qu’ils ont reçu d’un administrateur :

Nous sommes conscients que vous avez choisi de fermer votre communauté pour le moment. Nous cherchons à savoir si des modérateurs faisant actuellement partie de l’équipe de modération seraient prêts à prendre des mesures pour rouvrir la communauté. Les Subreddits existent pour le bénéfice de la communauté d’utilisateurs qui viennent y chercher support et appartenance et, en fin de compte, les modérateurs sont les gardiens de ces espaces et se trouvent dans une position de confiance. Vos utilisateurs comptent sur votre communauté pour obtenir des informations, du support, des divertissements et pour trouver des liens avec d’autres personnes ayant des intérêts similaires. La possibilité de trouver et d’établir ces liens est extrêmement importante pour de nombreuses personnes et il est essentiel de veiller à ce que les communautés actives puissent rester stables et actives (et ouvertes). Notre objectif est de travailler avec l’équipe de mods existante pour trouver une solution et faire en sorte que votre subreddit soit utilisable par la communauté qui y réside. Si vous n’êtes pas en mesure ou désireux de rouvrir et de maintenir la communauté, veuillez nous le faire savoir.

Ils ont répondu :

D’accord, je l’ai rouvert. Cependant, il s’agit de harcèlement et d’intimidation. Les administrateurs ne soutiennent pas les mods et pourtant vous parlez de « communauté » et insinuez que nous avons le devoir de garder nos sous-sous ouverts et stables. Nous signalons des manipulations de vote rampantes (pas seulement moi, mais beaucoup d’autres mods) et rien n’est fait. Nous signalons des spam bots qui postent des clickbaits à un rythme qu’une équipe de mods ne peut pas suivre et rien n’est fait. Il n’y a pas d’autre solution que d’utiliser des bots de spam pour lutter contre ce genre de choses. Comment sommes-nous censés gérer un subreddit stable ? L’application est merdique et on ne peut pas moduler efficacement à partir d’elle. Le nouveau Reddit n’est pas mieux et l’ancien Reddit est trop lourd sur mobile.

Reddit a précédemment déclaré à The Verge qu’il ne ferait pas d’autres commentaires sur la question à moins que des corrections ne soient nécessaires. Aucune correction n’a été proposée ici.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :