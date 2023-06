Les États-Unis appellent à une coalition mondiale contre le cybervol technologique de la Chine "livre de jeux"

Qu’est-ce qui vient de se passer ? Ce n’est pas la première fois qu’un responsable américain accuse la Chine de voler la propriété intellectuelle pour prendre l’avantage dans des technologies clés telles que l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage. Nathaniel Fick, ambassadeur itinérant pour le cyberespace et la politique numérique, a déclaré que les États-Unis et d’autres pays devraient former une coalition pour mettre fin au cybertheft de la Chine.

Nathaniel Fick a déclaré que la Chine a mis en œuvre une stratégie délibérée de vol de propriété intellectuelle et de subventions gouvernementales il y a plusieurs décennies, après avoir remarqué l’avantage mondial dans le domaine des télécommunications que les grandes entreprises donnaient aux pays démocratiques. La Chine, bien entendu, nie tout acte répréhensible.

« Je ne pense pas que nous ayons apprécié ou agi en fonction de la réalité selon laquelle ces technologies allaient jouer un rôle central dans notre position géopolitique », a déclaré M. Fick lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion Hudson Institute (via The Reg).

M. Fick a ajouté que le vol de la propriété intellectuelle de base a permis à la Chine de commencer à construire les réseaux sans fil de la prochaine génération et de subventionner Huawei et ZTE dans le monde entier pour qu’ils concluent des accords à des conditions moins compétitives. Il a qualifié les actions de la Chine de « manuel de jeu ».

« Si nous permettons aux Chinois de reprendre la main, ils le feront dans le domaine de l’informatique en nuage, de l’intelligence artificielle et dans tous les domaines technologiques stratégiques essentiels », a-t-il déclaré. « Nous devons être très lucides et veiller à ce que cela ne se produise pas.

La solution proposée par M. Fick consiste à créer une coalition de pays partageant les mêmes idées, y compris des « États intermédiaires », afin de collaborer en matière de technologie pour empêcher la Chine de prendre de l’avance. L’ambassadeur n’a jamais dit si les États-Unis feraient une demande officielle pour créer ce groupe de gouvernements.

M. Fick a laissé entendre que de nombreux autres pays ressentent la même chose, les nations commençant à voir les conséquences économiques et de sécurité nationale de leur dépendance à l’égard des réseaux non fiables. « Ils cherchent un moyen de s’en sortir », a-t-il déclaré. « On a l’impression que le vent tourne un peu.

M. Fick a également évoqué les risques de l’IA dans son discours, mettant en garde contre les dangers à court terme de la désinformation et de la mésinformation, en particulier dans le domaine de la politique. Il a fait remarquer que la difficulté de distinguer les contenus réels des faux pourrait avoir un impact considérable lors de la prochaine campagne politique aux États-Unis.

« La ligne de conduite la plus dangereuse est l’application de ces technologies en termes létaux – donc les armes autonomes, la biotechnologie, dans une certaine mesure la cybersécurité, et les applications de l’IA pour faire des choses vraiment néfastes en utilisant des éléments létaux existants », a-t-il ajouté.

L’avertissement de M. Ficks intervient alors que l’UE envisage de bannir les équipements Huawei et ZTE de son infrastructure 5G. Seul un tiers des pays de l’UE ont banni Huawei de leurs réseaux de communication 5G, malgré les recommandations de la Commission européenne concernant les exigences de certification, la diversification des fournisseurs et la non-utilisation d’entreprises à haut risque pour les parties tests de l’infrastructure. La Commission n’a jamais imposé d’interdiction pure et simple à Huawei ou à ZTE, mais une telle interdiction pourrait être en passe d’être adoptée.

