L’avenir de la NFC passe par une meilleure portée et une plus grande puissance pour le chargement sans fil

Quelque chose à attendre avec impatience : Le terme « paiement sans contact » devrait devenir plus précis au cours des prochaines années grâce à l’amélioration des capacités de la communication en champ proche (NFC), qui devrait faire de l’expression « tap-to-pay » un terme impropre. Non seulement les appareils auront une portée NFC beaucoup plus grande, mais ils seront également dotés de capacités de chargement plus puissantes.

Le NFC Forum, un organisme collaboratif composé de membres tels qu’Apple, Sony, Google, NXP et Qualcomm, se consacre à l’amélioration et à la normalisation de la technologie NFC. Comme le rapporte Android Authority, le Forum a dévoilé une nouvelle roadmap stratégique, décrivant cinq principaux domaines d’innovation pour la NFC prévus pour les deux à cinq prochaines années.

L’une des plus grandes améliorations devrait être l’augmentation de la portée des connexions NFC, qui sont aujourd’hui limitées à 5 mm. Le Forum étudie des portées quatre à six fois supérieures. Cela permettrait aux paiements sans contact de devenir réellement sans contact – plus de tapotement physique – ce qui les rendrait plus rapides et plus faciles. Les utilisateurs n’auraient plus besoin d’être aussi précis lorsqu’ils alignent un appareil pour une transaction sans contact.

L’autre changement majeur concerne l’augmentation de la puissance du chargement sans fil NFC. Les caractéristiques actuelles offrent jusqu’à 1 watt de puissance. Le projet prévoit de porter cette puissance à 3 watts, ce qui reste inférieur à la puissance maximale de 15 watts prévue par la norme Qi. Selon le Forum, cela permettra d’adapter l’alimentation et la recharge sans fil à des facteurs de forme nouveaux et plus petits.

Un autre changement est le tapotement à buts multiples, une fonction qui permettra d’effectuer plusieurs actions en un seul tapotement. Parmi les exemples cités, citons la délivrance de reçus point à point, l’identification de la fidélité et l’émission de billets pour l’ensemble du voyage.

Le groupe souhaite également doter les smartphones d’une fonctionnalité de point de vente afin que les entreprises et les particuliers puissent recevoir des paiements n’importe où. Il souhaite également permettre à la NFC de partager des données sur sa composition et sur la manière dont un produit peut être recyclé.

Ces changements ne seront toutefois pas apportés de sitôt. Le calendrier de deux à cinq ans comprend les cinq améliorations, de sorte que certaines pourraient arriver beaucoup plus tôt que d’autres. L’augmentation de l’autonomie et de la puissance de chargement sans fil sont celles que le public devrait le plus apprécier, alors espérons qu’elles bénéficieront d’une priorité de développement.

Les membres du Forum NFC présenteront la semaine prochaine (27 juin) une session de 60 minutes sur la roadmap technologique.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :