Les lignes directrices pour les développeurs de Vision Pro donnent plus d’indications sur ce à quoi s’attendre

Apple a publié hier le premier SDK pour visionOS, et nous avons plongé dans le simulateur Xcode pour jeter un coup d’œil sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. La société a également publié les instructions pour les développeurs de Vision Pro, qui fournissent plus d’indices sur la future expérience d’informatique spatiale.

Les applications Vision Pro tierces sont susceptibles de jouer un rôle important dans l’attrait de l’appareil, et Apple offre aux développeurs des conseils pour offrir la meilleure expérience utilisateur …

Développeur Steve Moser a mis en évidence certains d’entre eux.

Lignes directrices Vision Pro pour les développeurs d’applications de fitness

Apple est manifestement préoccupé par les risques de mal des transports lors de l’utilisation de Vision Pro, puisque les directives avertissent les développeurs de veiller à ce que « le confort visuel. »

Utilisez des indices tels que la gradation, l’audio spatial et des transitions douces pour impliquer les utilisateurs dans les moments clés. Veillez au confort et à la sécurité des personnes et évitez les mouvements brusques. Adoptez ARKit pour la fusion des contenus et prêtez attention au confort visuel.

Ailleurs, Apple déconseille les « mouvements écrasants » et « l’encouragement des mouvements excessifs ». C’est un point intéressant, car il est notable que la société de Cupertino n’a pas présenté d’applications de remise en forme.

D’autres casques VR, comme Quest, mettent l’accent sur les applications qui encouragent le mouvement physique, qu’il s’agisse d’entraînements guidés ou simplement de jeux comme le tennis, dans lesquels les utilisateurs jouent physiquement. Il sera intéressant de voir comment Apple et les autres développeurs aborderont cette question.

Créer des expériences réalistes

Apple fournit un certain nombre de lignes directrices pour s’assurer que les éléments de RV sont aussi réels que possible.

L’une des principales est de s’assurer que les choses restent en place dans l’espace virtuel. Certaines applications de RV sur les casques existants comportent des éléments virtuels qui restent devant l’utilisateur, quel que soit l’endroit où il regarde. Apple estime qu’il s’agit d’une erreur.

Ancrez le contenu dans l’espace plutôt que dans la tête de l’utilisateur pour une interaction naturelle, et utilisez la profondeur pour créer des visuels réalistes avec une hiérarchie.

Les ombres et l’occlusion contribuent également à la perception naturelle de la profondeur, bien que les développeurs soient invités à ne pas tomber dans l’excès.

N’en abusez pas pour autant – elles doivent apporter une valeur ajoutée, notamment en séparant de grands éléments. Évitez d’ajouter de la profondeur au texte.

visionOS dispose d’un certain nombre d’outils pour vous aider à créer un monde naturel. Par exemple, la taille d’une fenêtre augmentera ou diminuera automatiquement à mesure qu’il se rapproche ou s’éloigne dans le monde virtuel.

Passage

Passthrough est la possibilité d’utiliser les caméras externes pour mélanger votre environnement réel avec du contenu AR et VR.

Un visuel montre l’étendue de la transparence disponible pour le Passthrough, Apple invitant les développeurs à l’expérimenter.

Il ne faut pas nécessairement s’attendre à ce que les applications tierces choisissent un niveau de transparence et s’y tiennent : Apple suggère que les développeurs « envisagent de varier les niveaux d’immersion en fonction des différents moments de l’application ».

Par ailleurs, les applications doivent permettre aux utilisateurs de « choisir les niveaux d’immersion » à l’aide de la Digital Crown. Il est intéressant de noter que les applications ne pourront pas savoir quel niveau d’immersion vous avez choisi, car ce paramètre n’est pas partagé avec elles.

Les « ornements » au service de la convivialité

Avec certaines applications, il peut y avoir des boutons et des commandes que vous allez utiliser fréquemment, et visionOS offre un moyen de conserver ces boutons et commandes. facilement disponibles.

Dans visionOS, les « ornements » sont des éléments d’interface utilisateur élégants qui offrent des contrôles et des informations liés à une fenêtre sans encombrer le contenu. Ils flottent parallèlement à la fenêtre et se déplacent avec elle. Les ornements peuvent être placés sur n’importe quel bord d’une fenêtre et comprennent des boutons, des contrôles segmentés, etc. Ils sont idéaux pour les fonctions fréquemment utilisées et permettent de les garder à portée de main sans fenêtres supplémentaires.

Accessibilité

Apple demande aux développeurs d’utiliser pleinement les fonctions d’accessibilité, telles que VoiceOver.

L’une d’entre elles est quelque peu contre-intuitive : Describe Passthrough. Il s’agit d’une fonctionnalité qui semble destinée aux utilisateurs aveugles et malvoyants, qui ne constituent pas une clientèle évidente pour l’appareil. Cependant, je m’attends à ce que cette fonction soit destinée à long terme aux Apple Glasses, où elle pourrait s’avérer très utile pour naviguer dans le monde extérieur.

