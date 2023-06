Le studio à l’origine de l’intro de Secret Invasion générée par l’IA défend son travail

En bref : Une fois de plus, une entreprise a admis avoir utilisé l’IA pour un travail, et une fois de plus, les personnes sont en colère à ce sujet. Cette fois-ci, c’est le générique d’ouverture de la nouvelle émission de Disney+ Marvel, Secret Invasion, qui a été généré par l’intelligence artificielle. Cependant, le studio qui en est à l’origine insiste sur le fait que l’utilisation de cet outil ne s’est pas faite au détriment de l’emploi des artistes.

Polygon s’est entretenu avec le réalisateur et producteur exécutif de Secret Invasion, Ali Selim, qui a confirmé que la séquence d’introduction trippante et morphing de l’émission a été conçue par Method Studios à l’aide de l’intelligence artificielle.

Selim a admis qu’il ne « comprend pas vraiment » le fonctionnement de l’IA, mais affirme que son utilisation était tout à fait appropriée dans le contexte de l’émission. « Lorsque nous avons contacté les fournisseurs d’IA, cela en faisait partie – cela venait tout droit de l’identité du monde Skrull, qui change de forme, vous savez ? Qui a fait ça ? Qui est ceci ? » a déclaré Selim.

« Nous leur parlions d’idées, de thèmes et de mots, puis l’ordinateur se mettait en marche et faisait quelque chose. Et ensuite, nous pouvions le changer un peu en utilisant des mots, et cela changeait », a expliqué le réalisateur.

Selim est peut-être un fan de l’IA, mais comme nous l’avons déjà vu à maintes reprises lorsque des outils génératifs sont utilisés de cette façon, les personnes ne sont pas heureux de son apparition. Les plaintes comprennent les suspects habituels, comme le fait que l’IA prenne le travail des humains, le problème de plagiat potentiel découlant du fait que ces systèmes sont entraînés sur d’autres travaux, et son utilisation n’est guère plus qu’un plan d’économie d’argent, mais la plupart des personnes disent que l’intro n’a tout simplement pas l’air bien.

En réponse à la préoccupation concernant les emplois, Method Studios a déclaré à The Hollywood Reporter qu’aucun emploi n’a été remplacé par l’incorporation des outils d’IA, qui ont complété et aidé les équipes créatives.

On dirait que cela a été sous-traité à Method Studios. Je suis vraiment préoccupé par les répercussions de ce projet. – Jeff Simpson (@jeffsimpsonkh) 21 juin 2023

L’entreprise a ajouté qu’elle avait utilisé des outils d’IA existants et personnalisés pour créer les attributs et les mouvements des personnages dans l’ouverture, mais l’ensemble de la production de la séquence a fait appel à des artistes traditionnels, des animateurs, des compositeurs et bien plus encore.

« Il est crucial de souligner que si la composante IA a fourni des résultats optimaux, l’IA n’est qu’un outil parmi l’ensemble des outils utilisés par nos artistes », a déclaré Method Studios dans le communiqué.

Cette révélation intervient à un moment où Marvel doit encore faire face à des tests concernant la pression qu’elle exerce sur les artistes VFX, l’utilisation de l’IA ne va donc pas arranger l’image du géant du divertissement.

Malgré le tollé suscité par des incidents comme celui-ci, les entreprises continuent d’utiliser l’IA de diverses manières. La station de radio qui utilise un DJ doté d’une intelligence artificielle fait l’objet de nombreuses tests, et les développeurs de Myst ont été critiqués pour avoir utilisé du contenu généré par l’IA dans leur dernier jeu.



