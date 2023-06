Comment profiter de la nouvelle expérience de lancement dans OneNote pour iPhone ?

OneNote est l’une de nos applications Microsoft préférées. Elle nous permet de capturer nos pensées, nos idées et nos projets dans notre propre carnet numérique. Avec OneNote, tu peux organiser et simplifier les moments de ta vie. Comme planifier un grand événement, créer quelque chose de nouveau ou faire une liste de choses à faire que tu ne pourras pas oublier. Tu peux écrire des notes, faire des croquis numériques et enregistrer des notes directement sur ton iPhone. Et tu peux synchroniser tes notes via OneDrive pour y accéder à tout moment, depuis n’importe quel appareil.

OneNote pour iPhone a récemment été mis à jour avec une nouvelle expérience d’accueil qui nous aide à trouver et à accéder plus facilement à nos notes et blocs-notes.

Nouvelle expérience de lancement dans OneNote pour iPhone

Le nouvel onglet Accueil de OneNote pour iPhone est arrivé. Il offre une vue qui te permet de créer et d’accéder facilement à tes notes dans le format qui te convient le mieux. Que tu veuilles noter une idée rapide, prendre une photo, enregistrer un mémo vocal ou faire une liste de choses à faire, tu peux tout faire d’un simple toucher ou d’un appui long sur l’onglet Accueil.

Tu peux également choisir entre une vue en grille ou en liste de tes notes, et les trier selon différents critères, tels que le nom ou la date, afin de les visualiser comme tu le souhaites.

Comment ça marche

Pour créer une nouvelle page OneNote et l’enregistrer automatiquement dans la section Notes rapides du carnet souhaité, touche le bouton + sur l’onglet Accueil.

Pour créer une note dans un format spécifique, comme une photo, une note audio, une tâche ou une note autocollante, appuie longuement sur le bouton + de l’onglet Accueil, puis sélectionne l’option souhaitée.

Pour modifier l’ordre de tes notes, touche les trois points (…) dans le coin supérieur droit et sélectionne Filtrer et trier.

Pour passer à une vue en liste de tes notes, touche les trois points (…) dans le coin supérieur droit et sélectionne Vue en liste.

Trucs et astuces

Par défaut, l’onglet Accueil t’affiche une vue en grille de tes notes récentes.

Tu peux voir une vignette de chaque note et son titre, ainsi que toute image de la note elle-même.

Trie tes notes par titre, date de création et date de modification.

Tu peux voir un aperçu plus grand de chaque note et de son titre, ainsi que le carnet et la section auxquels elle appartient.

