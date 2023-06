L’audio spatial transforme la musique, selon l’ingénieur du son d’Alicia Keys et de Springsteen

Bob Clearman, l’ingénieur du son américain qui a mixé l’album Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen, espère que la technologie Spatial Audio permettra de revenir à l’époque où les gens s’asseyaient et écoutaient activement la musique, au lieu qu’elle ne soit qu’une simple bande sonore en arrière-plan de leur vie.

L’artiste Alicia Keys pense que c’est le cas, car elle transforme complètement l’expérience d’écoute d’un album …

Qu’est-ce que le Spatial Audio, alias Dolby Atmos ?

Spatial Audio est le terme marketing d’Apple pour Dolby Atmos, probablement choisi pour tenter de faire croire qu’il s’agit d’un format audio exclusif aux produits de la société. Il a été lancé pour la première fois sur Apple Music il y a un peu plus de deux ans.

Il s’agit d’une forme de son surround, mais elle est nettement plus sophistiquée que les implémentations 5.1 et 7.1 qui l’ont précédée. Voici comment What HiFi le décrit :

Contrairement aux systèmes traditionnels basés sur les canaux, Dolby Atmos ne se contente pas d’envoyer du son à des niveaux dédiés à chaque haut-parleur. La technologie peut également produire jusqu’à 118 objets sonores simultanés, ce qui permet au concepteur sonore de placer chaque son et chaque voix à des points précis du champ sonore plutôt que de simplement les assigner à des canaux spécifiques. Ces objets peuvent être manipulés et déplacés dans l’espace, créant ainsi une scène sonore 3D convaincante.

L’audio spatial nécessite des remixages minutieux

Les labels musicaux doivent remixer leurs enregistrements originaux pour tirer parti de la technologie. Dans le meilleur des cas, ils font appel aux équipes de production d’origine, qui apportent au travail leur compréhension des objectifs de l’artiste. Cependant, M. Clearman a déclaré au New York Times que tous les labels ne prenaient pas ce travail aussi au sérieux.

« Les labels semblent distribuer ce genre d’œuvres sans toujours impliquer l’artiste original ou l’équipe de production », a déclaré M. Clearmountain. « Je sais que ce n’est pas toujours possible. Mais parfois, ce qui revient, ce sont de mauvais mixages – ou des mixages étranges, en tout cas.

Brad Wood, producteur et ingénieur du son, est du même avis.

Wood – qui a réalisé des mixages en consultation avec les artistes originaux ainsi que de son propre chef – a été le premier à se rendre compte de l’ampleur de la tâche à accomplir. [said] « En général, vous devez essayer de placer les pistes dans un ensemble de haut-parleurs de manière à ce que le son ne soit pas trop déstabilisant ou gadget », explique-t-il. « L’objectif est de donner l’impression que vous êtes assis au milieu de ces musiciens pendant qu’ils jouent. Comme tout mixage, c’est subjectif et la façon dont vous l’abordez dépend vraiment de la musique elle-même.

Spatial Audio transforme la musique

Mais lorsqu’il est bien fait, il transforme réellement l’expérience de l’écoute de la musique.

« La musique est devenue un bruit de fond pour la plupart des gens. C’est quelque chose que l’on écoute dans ses écouteurs pendant que l’on fait autre chose », explique-t-il. « Lorsque j’étais adolescent, j’avais l’habitude d’écouter un album trois ou quatre fois, assis devant mes haut-parleurs, fasciné. Cette façon d’écouter a disparu, mais il espère qu’Atmos pourra la faire renaître, « si nous parvenons à faire comprendre aux gens ce que c’est et à les faire écouter de la bonne façon ».

Alicia Keys, qui a déjà fait remixer huit de ses albums pour Dolby Atmos, est une autre grande fan de cette technologie.

Alicia Keys a déclaré que les ingénieurs qui ont travaillé sur ses albums « ont complètement réimaginé chaque note, chaque son, chaque instrument, chaque voix. Le son est comme si vous ne l’aviez jamais entendu auparavant. Je veux dire, je ne l’ai jamais entendu comme ça avant. C’est vraiment une nouvelle expérience.

J’étais sceptique quant au Dolby Atmos en ce qui concerne la musique, mais j’ai rapidement découvert que j’avais tort.

L’idée de manipuler des signaux stéréo pour créer une impression artificielle d’espace tridimensionnel ne m’a pas semblé être quelque chose que j’allais apprécier. La technique consiste à ajuster à la fois les fréquences sonores et la synchronisation des phases pour tromper les oreilles et leur faire croire que chaque élément du son provient d’une position particulière dans l’espace. Il me semblait que cela risquait fort de gâcher, plutôt que d’améliorer, la reproduction du son […] Je n’ai pas ressenti de distorsion – la reproduction audio pure était aussi bonne que la stéréo. Mais la scène sonore était nettement plus large. J’ai fait des allers-retours avec les réglages, pour activer et désactiver l’Audio Spatiale, et il n’y avait certainement pas d’effet placebo en jeu : ce truc fonctionne. C’est un peu comme si vous écoutiez le même morceau avec un casque fermé et que vous le réécoutiez avec un casque ouvert de qualité équivalente. Vous avez l’impression que la pièce dans laquelle la musique a été enregistrée est devenue deux fois plus grande.

Quelle est votre expérience de l’audio spatial ?

Bien que le fabricant des AirPods tienne à en faire une expérience Apple, vous n’avez pas besoin des AirPods pour en faire l’expérience : vous pouvez le faire avec n’importe quel casque tiers, après avoir activé la fonction.

Êtes-vous d’accord avec le fait que l’Audio Spatiale transforme la musique, et vous arrive-t-il d’écouter ces enregistrements de manière plus active ? N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos expériences sur nos réseaux sociaux.

Photo : Caught In Joy/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :