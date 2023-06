Les Grammy Awards n’accepteront pas la musique faite avec des outils d’IA générative

En bref : Les grandes entreprises et les startups adorent l’IA générative, car les nouveaux algorithmes peuvent théoriquement remplacer les travailleurs et n’ont besoin d’aucune compensation monétaire ni de pauses toilettes pour produire sans relâche des contenus douteux. Les utilisateurs et les clients finaux, en revanche, ne semblent pas particulièrement impressionnés par cette nouvelle technologie. Nombre d’entre eux ont déjà commencé à la détester avec passion.

La liste croissante des personnes et des organisations qui n’apprécient pas du tout l’IA générative comprend désormais la Recording Academy, une société savante composée de musiciens, de producteurs, d’ingénieurs du son et d’autres professionnels de l’industrie musicale. L’Académie a récemment mis à jour ses règles et lignes directrices régissant l’ensemble du processus d’attribution des prix, avec un nouveau chapitre consacré à l' »intelligence artificielle générative ».

Les nouvelles règles, qui sont obligatoires pour la 66e édition du concours des Grammy Awards, ne mâchent pas leurs mots : seuls les créateurs humains peuvent être soumis « à la considération, à la nomination ou à l’obtention d’un Grammy Award ». Toute œuvre qui ne contient pas d’auteur humain, précise le règlement, n’est tout simplement pas éligible dans aucune catégorie des Grammy Awards.

Les Grammy Awards sont conçus pour célébrer l’excellence créative, selon l’Académie, et il semble qu’il n’y ait rien d' »excellent » ou de créatif dans le fait que des algorithmes informatiques s’efforcent de trouver une signification statistique parmi d’innombrables bribes de texte ou d’autres types de contenu (audio, graphique, etc.).

La Recording Academy n’interdit pas totalement les contenus créés par des services d’IA générative. Les productions musicales contenant des éléments créés à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique peuvent participer au concours, mais uniquement si la « paternité humaine » est significative et « plus que de minimis ». Les auteurs des messages-guides utilisés pour générer du contenu artificiel et non humain ne sont de toute façon pas éligibles pour une nomination.

Parmi les autres mises à jour importantes contenues dans le règlement de la 66e édition des Grammy Awards figure une nouvelle exigence pour obtenir une nomination, à savoir le pourcentage d’un album auquel les auteurs doivent contribuer. Si les producteurs, les auteurs-compositeurs, les ingénieurs ou d’autres artistes ne contribuent pas à au moins 20 % d’un album, ils ne pourront pas obtenir de nomination.

L’industrie du divertissement est l’un des nombreux domaines où l’IA générative est censée apporter le chaos, le chômage et une dégradation générale de la qualité et du sens créatif. Les studios sont bien sûr séduits par le concept, mais les créateurs et les artistes se battent déjà bec et ongles pour leur survie. La Writers Guild of America (WGA) est en grève depuis le début du mois de mai, et la guilde des acteurs (SAG-AFTRA) pourrait bientôt suivre.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :