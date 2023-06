Google dévoile la marque Chromebook X pour les appareils haut de gamme

Dans le contexte : Les Chromebooks varient énormément en termes de prix et de qualité, et Google n’est apparemment pas satisfait que tous ses appareils ChromeOS soient actuellement peints avec la même brosse. Pour changer le statu quo et aider les acheteurs à différencier clairement les Chromebooks de haute qualité de ceux qui ne répondent pas aux normes, la société travaillerait sur une nouvelle marque qui indiquerait des appareils haut de gamme avec une expérience haut de gamme.

La nouvelle marque, que Google appelle en interne « Chromebook X », remplacera les marques « Premium » et « Plus » qui sont actuellement employées par l’entreprise pour désigner les Chromebooks de meilleure qualité. Le nouveau label vise à mettre fin à la confusion des labels existants et à permettre aux consommateurs de distinguer plus facilement les Chromebooks de bonne qualité des autres.

Selon 9to5Google, le nouveau label ne sera attribué qu’à certains Chromebooks qui répondent aux nouvelles exigences strictes de Google en matière de hardware. Bien que les normes exactes n’aient pas encore été révélées, cela pourrait signifier que Google spécifierait une quantité particulière de RAM comme strict minimum pour le bon fonctionnement du système, ainsi qu’un type particulier d’écran et une webcam haute définition.

Les appareils Chromebook X pourraient également être construits sur une gamme de processeurs soigneusement sélectionnés par Google. Cela comprend les gammes Zen 2 et Zen 3 d’AMD, ainsi que les processeurs Core de 12e génération d’Intel. Il n’est pas fait mention des dernières gammes de processeurs d’AMD ou d’Intel, comme la série Ryzen 7000 (Zen 4) et la gamme Core 13e génération (Raptor Lake), mais elles feront aussi très probablement partie du programme, tout comme les futures versions, comme le Meteor Lake à venir et d’autres encore.

Outre le hardware, Google accordera également une attention particulière au logiciel de ses appareils Chromebook X. Selon le communiqué, ces derniers comprendront plusieurs fonctionnalités notables, notamment des légendes en direct pour les appels vidéo, des effets de flou sur les portraits et l’isolation de la voix. Ils incluraient également un ensemble de fonds d’écran et d’économiseurs d’écran » Time of Day « , ainsi qu’un écran de démarrage spécial au lieu du logo ChromeOS standard. Le communiqué indique que ces éléments pourraient être exclusifs aux appareils Chromebook X dans le cadre des plans de Google visant à les démarquer de la foule déchaînée.

L’initiative du Chromebook X inclura probablement aussi certaines normes de qualité de construction. Bien que les caractéristiques matérielles et les fonctionnalités logicielles contribuent grandement à faire un bon ordinateur portable, tu as également besoin d’une qualité de construction durable pour offrir une expérience de propriété haut de gamme. On peut donc s’attendre à ce que Google prête également attention à cet aspect. Quoi qu’il en soit, le programme Chromebook X est un développement intéressant, qui pourrait potentiellement faciliter le repérage des Chromebooks riches en fonctionnalités et de haute qualité sur un marché de plus en plus confus.

