Apple publie le SDK visionOS pour la création d’applications Vision Pro, les applications du kit de développement ouvriront bientôt.

Lorsqu’Apple a annoncé Vision Pro lors de la WWDC, la société a promis de mettre à la disposition des développeurs un ensemble d’outils robustes. Ce jour est déjà arrivé, Apple annonçant dans un communiqué de presse que les outils de développement pour Vision Pro sont désormais disponibles, à commencer par le SDK visionOS.

Apple dit :

À partir d’aujourd’hui, la communauté mondiale de développeurs d’Apple pourra créer une toute nouvelle catégorie d’applications informatiques spatiales qui tirent pleinement parti de la toile infinie de Vision Pro et mélangent de façon transparente le contenu numérique et le monde physique pour permettre de nouvelles expériences extraordinaires.

Avec le SDK visionOS, les développeurs peuvent utiliser les capacités puissantes et uniques de Vision Pro et de visionOS pour concevoir de toutes nouvelles expériences d’applications dans diverses catégories, notamment la productivité, la conception, les jeux et bien plus encore.