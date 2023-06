Liste des téléphones Samsung Galaxy éligibles à Android 14 (One UI 6)

Google a présenté Android 14 pour la première fois en février avec sa première Developer Preview. La société l’a officiellement annoncé lors de l’événement Google I/O. Mais comme tu le sais, cela concerne les téléphones Pixel puisque les autres équipementiers ont leur propre skin personnalisé. Alors qu’en est-il de la nouvelle mise à jour pour les téléphones Samsung ? Eh bien, One UI 6 sera la mise à jour basée sur Android 14 pour les téléphones Samsung. Samsung n’a pas encore commencé les tests bêta pour One UI 6, la prochaine version majeure du logiciel pour les téléphones Samsung Galaxy.

La version bêta de One UI 6 devrait commencer le mois prochain, en juillet. Dans un premier temps, elle sera disponible pour la série Galaxy S23, suivie par d’autres téléphones Galaxy plus tard dans l’année. Comme pour la mise à jour One UI 5 l’année dernière, une large gamme de téléphones Samsung Galaxy devrait être éligible à la nouvelle mise à jour One UI 6. Si tu possèdes un téléphone Samsung, tu seras peut-être intéressé de savoir si ton appareil sera compatible avec One UI 6.

Tu peux maintenant savoir si ton téléphone fera partie de la sélection ou non. Sammobile a déjà réussi à compiler une liste de téléphones Samsung éligibles à One UI 6 quelques jours avant la sortie de la version bêta. La liste semble prometteuse car chaque appareil qui y figure correspond à la politique de mise à jour officielle de Samsung. Par le passé, nous avons vu ce type de listes s’aligner sur les listes officielles lorsqu’elles sont finalement publiées.

Les informations disponibles concernant les fonctionnalités qui seront introduites avec One UI 6 sont limitées. Cependant, les utilisateurs n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps, car le programme bêta dévoilera probablement la plupart des changements à venir. Mais nous pouvons nous attendre à ce que de nombreuses fonctionnalités d’Android 14 fassent partie de One UI 6, car il est fondamentalement basé sur Android 14, mais avec des fonctionnalités exclusives par-dessus.

Nous partagerons bientôt une liste compilée des fonctionnalités de One UI 6.0 dans un article. Sans plus attendre, plongeons-nous dans la liste des fonctionnalités attendues.

Remarque : la liste ci-dessous est la liste attendue des appareils et non la liste officielle. Mais la liste est compilée en fonction de la politique de mise à jour officielle. Oui, certains appareils haut de gamme recevront la mise à jour en premier tandis que les téléphones de milieu et d’entrée de gamme recevront la prochaine mise à jour avec un peu de retard.

Téléphones compatibles avec One UI 6.0 (attendus)

Série Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Série Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy série M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy série F

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Série Galaxy Xcover

Série Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

La liste est basée sur la politique de mise à jour de Samsung. Comme il ne s’agit pas de la liste officielle, il y aura toujours des chances que certains changements soient apportés. Mais la plupart des téléphones recevront la mise à jour.

