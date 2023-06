Mise à jour WhatsApp : une nouvelle expérience multimédia arrive bientôt

WhatsApp est sur le point d’ajouter une autre fonctionnalité intéressante pour tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité à venir introduit une nouvelle façon de partager des fichiers multimédias. Selon WABetaInfo, cette nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs à envoyer des fichiers multimédias tels que des vidéos, des images et des GIF de manière plus organisée. En effet, l’application de messagerie instantanée est sur le point de recevoir un sélecteur de média amélioré, fourni avec des vignettes numérotées.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent désormais bien organiser leurs fichiers multimédias avant de les partager avec d’autres utilisateurs. Pour le moment, il n’est disponible que pour certains bêta-testeurs. Les bêta-testeurs auront une expérience directe de la fonctionnalité qui permet de suivre l’ordre des fichiers multimédias qu’ils envoient.

Comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp ?

Pour le moment, si vous souhaitez envoyer plusieurs fichiers multimédias à un autre contact, WhatsApp vous permet de marquer plusieurs éléments et de les partager simultanément. Cependant, essayer d’envoyer ces fichiers de manière organisée devient un casse-tête. En effet, il devient assez difficile de savoir quel élément vous avez sélectionné en premier. WhatsApp est sur le point de supprimer cette lutte en introduisant des numéros pour chaque élément sélectionné.

Par exemple, le premier fichier multimédia que vous sélectionnez sera marqué comme 1, le second étant marqué comme 2 et ainsi de suite. Cela permettra à l’utilisateur de connaître très facilement l’ordre dans lequel il souhaite envoyer ses fichiers multimédias. La nouvelle mise à jour attribuera ces numéros à chaque vignette multimédia que l’utilisateur sélectionne pour une reconnaissance plus facile. Cela permettra également aux utilisateurs de connaître facilement le nombre de fichiers multimédias qu’ils partagent au lieu de se fier à leur mémoire.

Disponibilité de la nouvelle fonctionnalité de partage de médias WhatsApp

Comme nous l’avons déjà souligné, la nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour certains bêta-testeurs. Dans les prochains jours, Meta étendra la portée à davantage de testeurs. Si tout se passe bien, nous connaîtrons tous cette nouvelle fonctionnalité sur nos appareils dans quelques semaines.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine