MIUI 15 (Android 14) Appareils non pris en charge : votre téléphone Xiaomi est-il affecté ?

Xiaomi, le géant chinois de la technologie a lancé le programme Android 14 Beta. Cela permettra aux utilisateurs de Xiaomi d’avoir un aperçu du prochain logiciel MIUI 15 avant sa sortie officielle. Cette décision démontre l’engagement de Xiaomi à fournir les dernières expériences logicielles et fonctionnalités à ses appareils. L’extension de la prise en charge logicielle permet aux utilisateurs de Xiaomi de conserver leurs smartphones et tablettes plus longtemps tout en garantissant la sécurité.

Le programme bêta Android 14 est actuellement disponible pour les appareils Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T sur les marchés mondiaux. De plus, les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi Pad 6 China Edition font également partie du programme. Pour l’instant, les utilisateurs de ces modèles pourront découvrir les nouvelles fonctionnalités des versions logicielles MIUI 14 ou MIUI 15 basées sur Android 14.

Il est important de noter que si de nombreux utilisateurs de Xiaomi sont éligibles pour profiter des dernières fonctionnalités d’Android 14, certains appareils resteront sur Android 13. Le pire est qu’ils ne recevront pas la mise à jour MIUI 15 basée sur Android 14, conformément à la mise à jour logicielle de Xiaomi. politique de support.

Nous comprenons que cela puisse être décevant pour ceux qui n’auront pas accès aux fonctionnalités avancées d’Android 14. Cependant, MIUI 14 offre toujours une expérience utilisateur fantastique avec sa gamme de fonctionnalités. Pour une liste complète des appareils Xiaomi non éligibles pour la mise à jour MIUI 15, veuillez vous référer à ce qui suit.

Bien que ces appareils ne reçoivent pas les mises à jour MIUI 15 basées sur Android 14, ils continueront de recevoir une assistance continue et des correctifs de sécurité de Xiaomi. Outre le manque de fonctionnalités supplémentaires fournies avec Android 14, les utilisateurs pourront toujours profiter de nombreuses améliorations MIUI.

Liste des appareils Xiaomi qui ne recevront pas la mise à jour MIUI 15

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Lite Jeunesse

Mi 10T-Lite

Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X 5G

Redmi 10X

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi Power 9

Redmi 9T

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO M3

POCO X2

La liste ci-dessus des appareils non pris en charge de la mise à jour MIUI 15 est basée sur des rumeurs

Comme toujours, les mises à jour MIUI 15 de Xiaomi seront accompagnées de nombreuses fonctionnalités et améliorations supplémentaires. La date de sortie prévue est novembre, selon les rumeurs. Xiaomi n’a pas encore confirmé la liste officielle des appareils pris en charge ainsi que des appareils non pris en charge. N’ayez pas trop peur si votre appareil ne fait pas partie de la liste prise en charge. L’annonce officielle pourrait présenter de bonnes nouvelles à certains utilisateurs. Par conséquent, prenez cette nouvelle avec une pincée de sel en attendant la liste officielle des supports de la société de technologie chinoise.

