Apple publie iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1 avec des corrections de bugs.

Apple a publié iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1, qui sont des mises à jour incrémentielles pour les iPhones et les iPads respectivement. De nombreux utilisateurs anticipaient la prochaine version bêta d’iOS 16.6, mais Apple a surpris tout le monde en publiant les mises à jour iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1 pour tous les utilisateurs. Explorons les fonctionnalités et les améliorations incluses dans ces mises à jour.

L’iOS 16.5.1 est disponible pour tous les utilisateurs actuellement sur la build iOS 16.5. Apple ne cesse de surprendre les utilisateurs avec des mises à jour incrémentielles comme celle-ci pour corriger les failles de sécurité, toute menace potentielle sur l’appareil ou tout bug majeur.

Outre iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1, Apple a également publié iOS 15.7.7, iPadOS 15.7.7, watchOS 9.5.2, watchOS 8.8.1, macOS Ventura 13.4.1, macOS Monterey 12.6.7 et macOS Big Sur 11.7.8. iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1 sont tous deux accompagnés du même numéro de build, à savoir 20F75. C’est un petit incrémental qui pèse moins lourd que les grosses mises à jour.

Comme tu l’as peut-être déjà deviné grâce aux indices ci-dessus, la dernière mise à jour incrémentielle n’apporte que des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. Voici le journal des modifications officiel.

Cette mise à jour apporte d’importants correctifs de sécurité et est recommandée à tous les utilisateurs. Elle corrige également un problème qui empêche le chargement avec l’adaptateur d’appareil photo Lightning vers USB 3.

iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1 sont disponibles pour le public puisqu’il ne s’agit pas de mises à jour bêta. Donc si tu es sur iOS 16.5 et iPadOS 16.5 sur ton appareil, tu recevras les dernières mises à jour incrémentales sur ton appareil. Pour vérifier la présence de la mise à jour, va dans Réglages > ; Général > ; Mise à jour logicielle. Cette mise à jour ne sera pas disponible pour ceux qui sont déjà passés à iOS 16.6 ou iOS 17.

