Les nouvelles publicités Pixel de Google, qui opposent Mac et PC, affirment que l’iPhone a atteint un plateau. [Vidéo]

La dernière fois qu’une publicité de Google s’en est prise explicitement à l’iPhone, c’était en 2019 avec « Phone X ». Google est de retour avec une campagne « Best Phones Forever » composée de cinq publicités qui mettent en avant les caractéristiques du Pixel par rapport à l’iPhone.

La prémisse de cette série de publicités est un iPhone 14 Pro parlant (voix Siri-esque) et un Pixel 7 Pro, ainsi qu’un Pixel Fold, (Google Assistant-esque) qui ont… décidé de « cesser d’être des rivaux et commencer à être des amis ». Il y a une ambiance « Get a Mac » dans cette campagne publicitaire où le PC en 2006-09 était représenté par John Hodgman et Justin Long était l’ordinateur Apple.

Malgré cette mise en scène, il s’agit bien sûr d’une publicité utilisée pour mettre en avant les caractéristiques du Pixel par rapport à celles de l’iPhone. La plus mordante est « Plateau », où l’iPhone insinue qu’il a atteint un plateau, en particulier avec la série 14 :

iPhone : Eh bien, quand j’ai eu quatorze ans, j’ai commencé à voir les choses… différemment.

Pixel : Wow, quatorze ans ! Le grand quatre.

iPhone : Quand j’avais ton âge, les gens me montraient à leurs amis.

Pixel : Ils le font encore ! Tu es légendaire.

iPhone : Ce n’est pas pareil. La façon dont leurs amis complimentent tes photos : « Si nettes ! »

Pixel : Je peux débrouiller tes photos pour toi ; on n’est pas obligé de le dire à qui que ce soit.

iPhone : Arrête-toi. Mode astrophotographie, assistance téléphonique, zoom 30x. Tu peux faire tellement de choses que je ne pourrai peut-être jamais faire.

Pixel : Non, ne dis pas ça !

iPhone : C’est vrai. En réalité, je suis jaloux de ton… ton… IA.

La phrase sur l’iPhone « never be(ing) able to » est un peu forte puisque l’innovation en matière d’appareil photo est toujours un domaine d’amélioration continue, tandis que frapper l’iPhone sur son âge générationnel est assez fort. iMessage est, bien sûr, abordé et insinué comme la seule caractéristique clé de l’iPhone, tandis qu’il se termine par un coup sur l’absence actuelle de l’USB-C :

Pixel : Mais qu’en est-il de tes bulles bleues ? Elles sont tellement bleues.

iPhone : Les bulles ! Les bulles ! Est-ce que tout ce que j’ai à montrer pour toutes mes années sur Terre est la couleur d’une bulle ? Je veux dire, des millions de personnes ont fait la queue pour moi.

Pixel : C’est vrai !

iPhone : Je suis le briquet le plus populaire des concerts depuis plus de dix ans.

Pixel : Prêche !

iPhone : Je suis dans les poches de certains des plus…[CHIME OF BATTERY DYING]

Pixel : Ah, vite ! Que quelqu’un aille chercher un chargeur de foudre !

Il y a des publicités dédiées à l’astrophotographie (où le Pixel dit « Andromède »), à la recharge sans fil inversée (avec une référence à Ted Lasso), et au VPN Google One gratuit du Pixel (pendant cinq ans).

La dernière publicité s’intitule » Opening Up « , le 7 Pro étant remplacé par un Pixel Fold et la révélation étant l’écran intérieur plus grand.



