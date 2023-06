Redmi K60 Ultra fourni avec une charge rapide de 120 W

Xiaomi se prépare à présenter le Redmi K60 Ultra. La déclinaison devrait rejoindre les Redmi K60 et K60 Pro en Chine, mais pour être digne du titre « Ultra », elle devrait apporter quelques améliorations soignées. Bien que nous n’ayons pas de date de lancement officielle pour le téléphone, la marque continue de se déplacer dans les coulisses. Aujourd’hui, le prétendu Redmi K60 Ultra a passé la certification 3C en Chine. Il confirme certains détails du téléphone ainsi que sa norme de charge rapide de 120 W. C’est l’une des vitesses de charge les plus rapides de Xiaomi pour les smartphones modernes.

Redmi K60 Ultra repéré lors du processus de certification 3C

Le Redmi K60 Ultra est passé par la liste avec le numéro de modèle 23078RJD5C dans la liste. Il confirme la prise en charge de la charge rapide de 120 W via le chargeur Xiaomi MDY-14-ED. Le même chargeur est présent sur le Redmi K60 Pro. Nous ne voyons donc pas exactement une mise à niveau de la norme de charge. Mais malgré tout, la charge de 120 W indique que l’Ultra sera parmi les plus rapides des gangs de Xiaomi. La marque dispose également d’une charge de 210 W, mais à part le Redmi Note 12 Explorer, aucun autre appareil n’est venu avec une telle vitesse de charge.

Selon les fuites, le Redmi K60 Ultra sera lancé sous le nom de Xiaomi 13T Pro en dehors de la Chine. Cependant, il n’y a aucune prévision pour la sortie du téléphone en dehors de la Chine. Évidemment, s’il y a un Xiaomi 13T Pro, on peut également s’attendre à une déclinaison vanille pour compléter la série. Le combiné sera lancé avec un panneau OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le téléphone contient une configuration à trois caméras. La configuration de la caméra apportera deux grands objectifs, probablement un principal et un vivaneau ultra large, et un objectif macro de petite taille de 2 MP.

Sous le capot, l’Ultra apportera un processeur MediaTek Dimensity 9200. Ce chipset utilise un processus de fabrication de 4 nm et possède 1 cœur ARM Cortex-X3 jusqu’à 3,05 GHz, 3 cœurs ARM Cortex-A715 jusqu’à 2,85 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A510 cadencés jusqu’à 1,8 GHz. Le GPU est l’Immortalis-G715.

Nous nous attendons à ce que plus de détails sur le Redmi K60 Ultra apparaissent bientôt.

