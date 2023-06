Apple publie iOS 16.5.1 avec la résolution du problème de l’adaptateur appareil photo Lightning vers USB, et plus encore

Apple déploie aujourd’hui iOS 16.5.1 auprès des utilisateurs d’iPhone, apportant des corrections de bugs et des améliorations. Apple déclare que la mise à jour apporte des correctifs de sécurité et corrige un problème affectant l’adaptateur Lightning vers USB 3 pour appareil photo.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent mettre à jour vers iOS 16.5.1 en se rendant dans l’application Paramètres…

iOS 16.5.1 maintenant disponible : Quoi de neuf ?

Apple déclare :

Cette mise à jour apporte d’importants correctifs de sécurité et est recommandée pour tous les utilisateurs. Elle corrige également un problème qui empêche la recharge avec l’adaptateur Lightning vers USB 3 pour appareil photo.

La sortie d’aujourd’hui d’iOS 16.5.1 fait suite à la sortie d’iOS 16.5 le mois dernier. iOS 16.5 a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications, notamment un papier peint de célébration de la fierté et un onglet « Sports » dédié dans Apple News.

Cependant, après la sortie d’iOS 16.5, certains utilisateurs ont signalé plusieurs bugs et problèmes. Le plus remarquable est peut-être que la mise à jour a rendu incompatible le dongle Lightning vers USB 3 d’Apple, qui est un accessoire clé pour de nombreux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. iOS 16.5.1 corrige ce problème.

Autres mises à jour :

watchOS 8.8.1

iOS 15.7.7

macOS Monterey 12.6.7

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.5.1 en vous rendant dans l’application Paramètres, en choisissant Général, puis Mise à jour logicielle. Le numéro de build de la mise à jour d’aujourd’hui est 20F75. Elle est disponible pour tous les iPhone capables de fonctionner sous iOS 16, ce qui inclut l’iPhone 8 et les modèles ultérieurs.

