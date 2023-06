Spike for Teams se lance comme une nouvelle alternative à Slack et Microsoft Teams avec un support intégré pour les e-mails

La plupart des gens utilisent deux applications principales tous les jours au travail : le courrier électronique (propulsé par Google Workspace ou Microsoft 365) et un outil de discussion d’équipe (généralement Slack ou Microsoft Teams). Et si on les combinait dans une seule interface ? C’est ce que Spike pour les équipes vise à réaliser : éliminer le besoin de séparer ces services essentiels. Avec son lancement, l’application Spike Email bénéficie d’une mise à niveau majeure avec un nouveau service Spike pour les équipes visant à unifier votre communication interne et externe.

Essentiellement, Spike est une application de courrier électronique vraiment fantastique qui ressemble plus à iMessage qu’à une application de courrier électronique traditionnelle. Elle élimine automatiquement une grande partie du désordre lié au courrier électronique (signatures, présentations, etc.) et présente vos messages sous forme de bulles de discussion. Elle ajoute également des fonctionnalités supplémentaires telles que le partage de notes, les appels audio, l’intégration de GIF, la visioconférence, la boîte de réception prioritaire et la discussion de groupe (où les sujets autour d’une discussion particulière peuvent rester organisés). Elle fonctionne parfaitement avec iCloud, Google Workspace, Microsoft 365 et pratiquement n’importe quel service de messagerie électronique basé sur IMAP.

Après des années à fournir une excellente application de courrier électronique, l’équipe de Spike s’est posé la question suivante : et si nous prenions ce que nous savons sur la construction d’une excellente application de courrier électronique et que nous construisions également un excellent service de discussion d’équipe interne (avec la possibilité d’héberger des e-mails externes) ?

Dvir Ben Aroya, PDG de Spike, a déclaré : Spike a été reconnue comme l’application de courrier électronique conversationnelle leader sur le marché avec plus d’un million d’utilisateurs actifs dans le monde. Maintenant, nous allons faire passer notre vision de la communication et de la collaboration modernes et unifiées au niveau supérieur en lançant un service de messagerie et de courrier électronique intégré pour les entreprises. Il a continué : « Spike pour les équipes permet aux équipes de support de fournir des réponses rapides et précises à l’aide de modèles de message personnalisables. Il permet aux agences d’offrir un service haut de gamme à leurs clients via divers canaux – courrier électronique, discussion, voix et vidéo. Les startups peuvent maintenir tout le monde sur la même page en utilisant des groupes privés et des canaux publics. En tant que seule plateforme de communication et de collaboration construite sur la technologie qui alimente le courrier électronique, Spike pour les équipes a un avantage unique sur les plateformes qui nécessitent souvent que tout le monde soit sur la même plateforme pour une communication efficace.

Aujourd’hui, Spike pour les équipes est désormais disponible pour répondre à ce besoin. Il s’agit d’un service de discussion d’entreprise entièrement hébergé, conçu nativement pour l’expérience simplifiée que propose l’application Spike. Avec celui-ci, vous pouvez discuter en interne comme vous le feriez avec Slack ou Microsoft Teams, et avoir également la possibilité d’envoyer des e-mails au format traditionnel à des personnes extérieures à votre entreprise si vous souhaitez l’utiliser également pour le courrier électronique.

Une des fonctionnalités les plus intéressantes de Spike pour les équipes est la nouvelle section Channels où les dirigeants d’entreprise peuvent créer des chaînes d’entreprise auxquelles tout le monde est automatiquement ajouté. Il peut s’agir de choses comme les annonces de l’entreprise, le chat marketing, les idées de produits, etc. Toute personne de l’entreprise peut publier, lire et répondre. Les fonctions de groupe de Spike font également partie de Spike pour les équipes comme moyen d’avoir une discussion plus rationalisée au sein d’une équipe plus petite. Toutes les fonctionnalités de l’application Spike fonctionnent également nativement avec Spike pour les équipes, y compris la boîte de réception prioritaire (qui déplace automatiquement les alertes des réseaux sociaux, les coupons, etc. vers une boîte de réception séparée), le message magique (assistant d’écriture IA), et bien d’autres.

Si vous voulez simplement utiliser Spike pour les équipes comme outil de discussion interne, vous pouvez utiliser un domaine XX.spike.team où vous faites quelque chose comme mycompany.spike.team gratuitement, mais vous avez également la possibilité de transférer votre nom de domaine vers Spike afin de l’utiliser comme plateforme de messagerie électronique également. Les tarifs de Spike pour les équipes sont gratuits pour jusqu’à 5 membres de l’équipe et les plans payants commencent à 6 $/mois avec un paiement annuel. Spike est disponible sur iOS, Android, Mac, PC et navigateurs Web avec des plans gratuits et payants.

Opinion de Netcost-security.fr

Spike adopte une approche vraiment intéressante en matière de discussion d’équipe. En ce moment, la plupart des organisations s’appuient sur Slack ou Microsoft Teams. Les deux services fonctionnent bien, mais il y a encore une courbe d’apprentissage pour les services. L’approche de Spike en matière de discussion d’équipe dit : Ok, iMessage est un bon modèle. Construisons un service de discussion d’équipe interne en utilisant une interface que les gens connaissent déjà et comprennent. Cela prend le meilleur d’iMessage, de Telegram, de WhatsApp, etc., et l’amène dans un environnement professionnel. Si votre équipe décide qu’elle l’apprécie vraiment pour la communication interne, il peut facilement devenir votre fournisseur de messagerie électronique et d’interface également, de sorte que la communication interne et externe soit unifiée. D’après ce que je peux voir, cela vise vraiment une entreprise utilisant [email protected] ou une messagerie électronique d’hébergement web basique ainsi que iMessage ou WhatsApp pour la communication quotidienne en interne.

Il est également formidable de voir de nouveaux concurrents sur le marché de l’hébergement de courrier électronique professionnel. On a l’impression que Google et Microsoft dominent le marché depuis plus d’une décennie, et à mesure que de nouveaux concurrents apparaîtront, l’innovation entraînera des avantages pour tous. L’application de messagerie électronique de Spike est une solution fantastique pour quelqu’un qui préfère vraiment l’interface d’une application de discussion. Elle est rapide, encourage des réponses épurées et vous offre une interface unique pour tout ce qui concerne votre travail.

Le courrier électronique reste le pivot de tout ce qui concerne l’entreprise (messages des clients, alertes Jira, tickets Trello, alertes Google Docs, messages internes, etc.), et Spike vous offre une interface moderne pour tout ce qui est lié à l’e-mail. Avec Spike pour les équipes, vous pouvez remplacer votre hébergement de courrier électronique, votre service de discussion d’équipe et votre service de visioconférence par un seul prix par utilisateur (gratuit pour les équipes de moins de cinq utilisateurs).

