Parce qu’Elon Musk veut suspendre de Twitter les comptes qui utilisent le mot « cisgenre »

Ce n’est en réalité pas la première politique anti-trans menée par l’ancien PDG de la plateforme. Il avait déjà tweeté qu’il ferait pression pour criminaliser les opérations des enfants transgenres.

Désormais, sur Twitter, le mot « cisgenre » est considéré comme une insulte. L’idée est venue d’Elon Musk, qui a annoncé la nouvelle politique dans un tweet. La décision de Musk est conforme aux demandes de longue date des militants anti-trans. Le mot cisgenre est apparu à la fin des années 1990. Selon le dictionnaire anglais Oxford, il indique « quelqu’un qui est à l’aise avec son genre biologique ». Et il est devenu le contraire de transgenre.

Musk a décidé d’imposer cette nouvelle règle après avoir lu le post d’un utilisateur : « Hier, après avoir posté un Tweet expliquant que je rejette le mot « cis » et que je ne souhaite pas être appelé ainsi, je reçois une série de messages de militants trans qui me traitent de « cissy » et me disent que je suis « cis » « que je le veuille ou non ». Imagine un peu si les rôles étaient inversés. »

Il n’a pas expliqué en détail comment les utilisateurs qui utilisent le terme cisgenre seront punis a seulement répondu au tweet en disant : « Le harcèlement répété et ciblé de tout compte entraînera, au minimum, des suspensions temporaires aux comptes harceleurs. Les mots « cis » ou « cisgenre » sont considérés comme des insultes sur cette plateforme. »

Ces deux termes n’apparaissent cependant pas dans les directives publiées par Twitter, et la décision serait unique dans le paysage social. Ni Meta ni TitkTok n’ont jamais envisagé de punir ou de suspendre ceux qui utilisent le terme cisgenre. Dans un autre tweet, il a ajouté : « Le sale type méprisable qui a produit le terme « cis » a de sérieux problèmes. Ignore-les. »

La guerre d’Elon Musk

Début juin, Musk a même tweeté qu’il allait activement commencer à « faire pression pour criminaliser », les opérations de santé pour les enfants transgenres, il estime qu’elles peuvent provoquer de « graves changements irréparables ». Ce n’est pas tout, sur Twitter également, Musk a décidé de faire la promotion d’un film datant de 2022, « What Is a Woman ? », réalisé par l’activiste anti-trans Matt Walsh. En réalité, le film a d’abord été classé par la plateforme comme contenu nuisible, puis Walsh s’est publiquement plaint des restrictions, alors Musk a décidé de publier What is a Woman sur son profil Twitter. Ce n’est pas tout, en avril, il a également supprimé les protections pour les personnes transgenres, malgré le fait que Twitter avait déjà interdit les « erreurs de genre ciblées ou les noms morts de personnes transgenres », en accord avec d’autres plateformes telles que TikTok, Instagram et Facebook.

Pour beaucoup, la décision d’Elon Musk a également une connotation personnelle, sa fille transgenre a en effet demandé légalement à changer de nom en 2022 en raison de son « identité de genre » et « parce que je ne vis plus ou ne souhaite plus être liée à mon père biologique de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit ». Et elle a donc choisi, à la place de Xavier Musk, le nom de Vivian Jenna Wilson, en hommage au nom de famille de sa mère Justine, auteure canadienne et première épouse de l’entrepreneur.

