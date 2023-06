Acheter un iPhone aux États-Unis coûte 2 % de votre salaire annuel, mais plus de 100 % dans deux pays

Acheter un modèle iPhone 14 Pro de 128 Go coûte en moyenne 2 % du salaire annuel d’un Américain moyen – le deuxième prix le moins cher dans le monde selon cette mesure.

Mais il y a des pays où le même téléphone coûte plus de 100 % du salaire annuel moyen…

Le prix le plus bas en proportion du salaire annuel est en Suisse, où ce chiffre est de 1,8 %. Les États-Unis et Singapour sont tous deux à 2 % ; le Royaume-Unis est deux fois plus cher en termes relatifs, à 4 % ; les autres pays européens vont de 3,5 % à plus de 10 %.

World of Statistics a partagé le classement des coûts comparatifs d’achat d’un iPhone dans de nombreux pays à travers le monde.

➡️ Suisse : 1,8 %

➡️ États-Unis : 2,0 %

➡️ Singapour : 2,0 %

➡️ Émirats arabes unis : 2,8 %

➡️ Australie : 2,9 %

➡️ Canada : 3,0 %

➡️ Hong Kong : 3,2 %

➡️ Norvège : 3,3 %

➡️ Nouvelle-Zélande : 3,5 %

➡️ Pays-Bas : 3,5 %

➡️ Danemark : 3,7 %

➡️ Allemagne : 3,9 %

➡️ Japon : 3,9 %

➡️ Royaume-Unis : 4,0 %

➡️ Irlande : 4,1 %

➡️ Corée du Sud : 4,1 %

➡️ Finlande : 4,3 %

➡️ Autriche : 4,4 %

➡️ Belgique : 4,6 %

➡️ France : 4,8 %

➡️ Suède : 4,5 %

➡️ Taïwan : 6,3 %

➡️ Italie : 7,2 %

➡️ République tchèque : 8,0 %

➡️ Chine : 9,3 %

➡️ Pologne : 11,2 %

➡️ Portugal : 11,3 %

➡️ Malaisie : 11,8 %

➡️ Hongrie : 14,8 %

➡️ Russie : 16,3 %

➡️ Mexique : 16,9 %

➡️ Thaïlande : 18,5 %

➡️ Argentine : 23,1 %

➡️ Inde : 23,4 %

➡️ Indonésie : 32,2 %

➡️ Philippines : 34,5 %

➡️ Turquie : 34,7 %

➡️ Brésil : 38 %

➡️ Iran : 43,9 %

➡️ Venezuela : 59 %

➡️ Égypte : 88,4 %

➡️ Pakistan : 104,1 %

➡️ Nigéria : 105,3 %

Il convient de noter que les prix ne sont pas directement comparables, car certains pays incluent la taxe de vente, tandis que ce n’est pas le cas aux États-Unis.

De plus, dans de nombreux pays en développement, le salaire moyen dans le pays dans son ensemble est beaucoup plus bas que la moyenne dans les grandes villes, mais cela offre néanmoins un aperçu éclairant des coûts relatifs.



