Les employés de Twitter poursuivent l’entreprise pour des primes – Affirment qu’ils n’ont pas été payés malgré les promesses

Plusieurs employés actuels et anciens de Twitter ont intenté une action en justice contre la société de médias sociaux. Ils affirment qu’ils n’ont pas reçu des dizaines de millions de dollars de bonus malgré des promesses. L’action en justice a été déposée le 20 juin 2023 devant le tribunal fédéral de San Francisco.

Contexte

Au cours du mois précédant l’acquisition de l’entreprise par Musk, le personnel de Twitter a reçu des assurances. On leur a dit qu’ils recevraient la totalité de leurs bonus de 2022. Le personnel affirme que ces promesses provenaient de plusieurs cadres de l’entreprise, y compris l’ancien directeur financier Ned Segal. Mais avec l’arrivée de Musk, ces promesses de bonus n’ont pas été tenues jusqu’à présent.

Les avocats du principal plaignant dans l’action en justice, Mark Schobinger, ancien directeur principal de la rémunération ayant récemment quitté Twitter, cherchent à obtenir une action collective au nom du personnel actuel et ancien de Twitter. Shannon Liss-Riordan, avocate des plaignants, a déclaré que Twitter devait des « dizaines de millions de dollars » de bonus.

Twitter a un plan de prime de performance en espèces qui est versée chaque année. L’action en justice affirme également que Twitter n’a pas versé au moins 50 % des montants cibles pour les bonus de 2022.

Réponse de Twitter

L’équipe des relations médias de Twitter a été dissoute par Musk et n’a pas répondu aux commentaires autre qu’une réponse automatique. Depuis l’acquisition par Musk, la société a fait l’objet de nombreuses poursuites pour n’avoir prétendument pas payé ses factures, y compris le loyer, et par d’anciens employés pour leurs indemnités et arriérés de salaire.

Dernier mot

L’action en justice intentée par les employés de Twitter devant le tribunal fédéral de San Francisco pour des dizaines de millions de dollars de bonus non payés malgré les promesses est en cours. Le principal plaignant, Mark Schobinger, et ses avocats cherchent à obtenir le statut d’action collective. Ils affirment que l’entreprise doit des bonus de « tens of millions of dollars » (des dizaines de millions de dollars). Twitter n’a pas répondu aux demandes de commentaires et l’affaire est en cours.

