Hacker découvre le mode Tesla de conduite entièrement autonome avec moins de précautions de sécurité.

En bref : Alors que les testeurs ont régulièrement remis en cause la sécurité du logiciel de conduite entièrement autonome de Tesla (FSD), un hacker a découvert une version cachée de la fonctionnalité qui pourrait potentiellement être plus dangereuse. Cependant, il n’est pas clair dans quelle mesure le mode secret FSD est disponible.

Une version non divulguée du logiciel de conduite entièrement autonome (FSD) de Tesla est récemment apparue. Son utilisation prévue reste inconnue, mais il semble qu’elle ait moins de restrictions que ce qui est disponible pour les propriétaires de Tesla ordinaires.

Le mode FSD normal surveille les conducteurs pour s’assurer qu’ils restent attentifs à la route et les alerte s’il estime qu’ils ne le sont pas suffisamment. Selon l’utilisateur @greentheonly, qui signale fréquemment les développements de Tesla FSD, le « Elon Mode » secret n’a pas de telles barrières, permettant aux utilisateurs de faire ce qu’ils veulent pendant que la voiture autonome prend complètement le contrôle.

On ne sait pas quels modèles Tesla peuvent accéder au mode Elon, et le hacker n’a pas révélé comment l’activer. Il a seulement expliqué que le processus est un piratage difficile non disponible via le logiciel de maintenance officiel Tesla Toolbox, et qu’il l’a réalisé sur un véhicule fabriqué en 2020. Le jailbreak n’est peut-être possible que sur des véhicules spéciaux appartenant à l’entreprise, ce qui implique qu’il est encore dans une phase de test interne précoce.

because of FSD foolishness).

So I was more tolerant towards the constant flow of cars passing me on the right and merging in front of me.

It also helped that I did not need to watch for the dreaded nag.

Overall I spent a bunch of time thinking about it and came up with this: pic.twitter.com/TaPQgClRa9 – green (@greentheonly) 17 juin 2023

Après avoir testé le mode Elon pendant près de 600 miles dans la circulation publique, @greentheonly est resté globalement optimiste. Les paramètres de conduite sont un peu plus lents, le freinage est moins intense que dans le FSD normal, et il peut parfois avoir du mal à effectuer des changements de voie. Le plus gros problème restant concerne les obstacles tels que les travaux de construction, les débris routiers et les nids-de-poule. Le hacker a publié une longue vidéo (en tête d’affiche) montrant le fonctionnement de la fonctionnalité sur une autoroute très fréquentée, avec peu de problèmes, bien qu’il ait dû reprendre le contrôle à deux reprises pour dépasser d’autres véhicules.

Alors que les conducteurs Tesla peuvent aspirer à un mode FSD qui ne les harcèle pas constamment, cette fonctionnalité serait probablement confrontée à autant d’opposition et de tests que l’option existante. En février, l’Administration nationale de la sécurité routière aux États-Unis a conseillé à Tesla de rappeler plus de 300 000 véhicules en raison de problèmes de logiciel FSD. Le mois dernier, un employé a fuité une énorme quantité de documents de l’entreprise exposant des milliers de plaintes de sécurité des clients.

Les voitures autonomes d’autres fabricants ont rencontré des plaintes similaires. Selon les autorités de la circulation en Californie, les véhicules d’une filiale de General Motors ont entravé la circulation et déclenché de fausses appels d’urgence en raison de passagers endormis.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :