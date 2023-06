La contre-attaque de l’API Reddit se poursuit, avec les modérateurs démonétisant les sous-reddits.

La contestation de l’API Reddit se poursuit, les modérateurs ayant trouvé un nouveau moyen de protester : ils ont mis au point un moyen simple de démonétiser leurs subreddits pour s’assurer que l’entreprise ne puisse pas en tirer profit.

Le dernier développement a vu les modérateurs être supprimés, puis réintégrés, l’entreprise refusant d’expliquer le revirement…

Contexte

Le triste feuilleton a commencé il y a trois semaines, lorsque l’on a appris que Reddit demanderait 20 millions de dollars par an pour accéder à l’API utilisée par l’application tiers populaire Apollo. Le développeur a révélé que l’application devrait fermer en conséquence. Une protestation prévue par ce qui était initialement quelques dizaines des plus grands subreddits s’est transformée en plus de 8 000 subreddits qui ont été fermés pendant au moins 48 heures.

Les choses ont tellement mal tourné que Huffman a dû avertir les employés de ne pas porter le logo Reddit en public, tout en précisant qu’il se moquait des opinions des utilisateurs de Reddit. Il a ensuite doublé la mise en menaçant de remplacer les modérateurs. Même les « méchants » étaient du côté des utilisateurs.

Nous avons appris hier que les statistiques d’utilisation sont en baisse, et les modérateurs ont maintenant trouvé un autre moyen de nuire à Reddit : leur portefeuille.

La démonétisation est le dernier mouvement de la contestation de l’API Reddit

Un certain nombre de subreddits populaires qui ont toujours interdit le contenu pour adultes se sont maintenant qualifiés de NSFW (pas sûr pour le travail), certains allant même jusqu’à dire que la pornographie « extrême » est autorisée à condition de ne pas enfreindre la loi. The Verge rapporte sur cette évolution.

Quelques subreddits se sont classés comme étant « non appropriés pour le travail » (NSFW) pour protester contre le traitement récent de Reddit envers les modérateurs bénévoles de la plateforme, et par conséquent, certaines communautés non pornographiques sont en train de se transformer en sites très pornographiques.

Des subreddits qui ont adopté cette tactique incluent r/HomeKit et r/HomePod.

L’objectif est simple : s’assurer que Reddit ne peut pas vendre de publicités dans ces subreddits. Depuis 2019, l’entreprise n’autorise pas les marques à placer des publicités dans les subreddits marqués comme NSFW, donc cette mesure les démonétise efficacement.

Reddit riposte

Reddit n’est évidemment pas satisfait de cela, et a riposté en supprimant les modérateurs.

Reddit a commencé à supprimer les équipes de modérateurs qui gèrent les subreddits qui ont changé l’étiquetage de leurs communautés pour les classer comme « Non approprié pour le travail » (NSFW), dans le cadre des dernières protestations contre le site… « Le fait que les modérateurs marquent incorrectement une communauté comme NSFW est une violation de notre politique de contenu et du code de conduite des modérateurs », a déclaré Tim Rathschmidt, porte-parole de Reddit, à The Verge lorsque l’on lui a demandé des précisions sur les modérateurs suspendus. Il a refusé de commenter lorsque l’on lui a demandé si Reddit avait supprimé les modérateurs.

Mais certains administrateurs de Reddit annulent les sanctions

Cela ne s’arrête pas là : The Verge rapporte que certains modérateurs sont réintégrés par les administrateurs de Reddit, qui sont différents des modérateurs car ils sont employés de l’entreprise.

Peu de temps après la publication de cette histoire, l’un des modérateurs de r/MildlyInteresting a déclaré à The Verge que toute l’équipe de modération avait été réintégrée – par un administrateur différent de celui qui les avait supprimés. Le compte du modérateur avait reçu une suspension de 7 jours, mais celle-ci a également été annulée, ont-ils déclaré. Un commentateur de The Verge qui s’identifie comme un modérateur de r/MildlyInteresting dit également que l’équipe a été réintégrée et non suspendue.

Reddit a refusé de commenter cela.

Photo: Emil Kalibradov/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :