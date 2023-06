Electronic Arts restructure ses studios en EA Entertainment et EA Sports

Qu’est-ce qui vient de se passer ? Electronic Arts a annoncé une restructuration majeure qui verra les studios d’EA Games divisés en deux organisations : EA Entertainment et EA Sports. La société, qui a annoncé des licenciements plus tôt cette année, a également modifié son équipe de direction et engagé un nouveau directeur financier.

Le PDG d’Electronic Arts, Andrew Wilson, a annoncé le remaniement, qui verra les deux organisations nouvellement créées lui rendre directement compte. Il a déclaré que la réorganisation des studios et de la structure de direction est un effort visant à « responsabiliser nos équipes créatives ».

EA Games a désormais changé de nom pour EA Entertainment, indiquant une élargissement de son champ d’action au-delà des simples jeux vidéo. Cette entité nouvellement nommée englobera les propriétés intellectuelles d’EA ainsi que les titres sous licence. Laura Miele sera présidente d’EA Entertainment, de la technologie et du développement central, et travaillera en étroite collaboration avec le co-fondateur de Respawn, Vince Zampella.

EA Entertainment supervisera les jeux des studios tels que Respawn, DICE, Ripple Effect, Ridgeline Games, BioWare et EA Originals, qui incluent Apex Legends ainsi que les jeux Star Wars et Battlefield. Jeff Karp continuera à diriger la division des jeux mobiles et Samantha Ryan supervisera les franchises liées au style de vie et les jeux solo majeurs.

« Nous construisons l’avenir du divertissement interactif sur une base de franchises légendaires et d’expériences nouvelles et innovantes, ce qui représente d’énormes opportunités de croissance », a déclaré Wilson.

Comme son nom l’indique, EA Sports accueillera le grand nombre de jeux de sport de l’entreprise – Madden, PGA Tour, NHL et EA Sports FC. Il continuera à être dirigé par Cam Weber.

« Cette évolution de notre entreprise continue à donner plus de responsabilité créative et de responsabilité financière à nos dirigeants de studio afin de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées en matière de développement et de stratégies de mise sur le marché », a ajouté Wilson.

« Ces mesures accéléreront notre entreprise, stimuleront la croissance et apporteront une offre à long terme à nos employés, nos joueurs et nos communautés. »

Au niveau de la direction, le directeur de l’expérience Chris Bruzzo prendra sa retraite le 30 juin après neuf ans passés au sein de l’entreprise, et sera remplacé par David Tinson. Le directeur financier Chris Suh a quitté l’entreprise pour Visa, et a été remplacé par Stuart Canfield.

Wilson a annoncé fin mars qu’Electronic Arts licencierait environ 6% de ses effectifs et restructurerait l’entreprise. Les plans, qui comprennent également une réduction de l’espace de bureau, entraîneront des charges pouvant atteindre 200 millions de dollars pour EA.

EA a annulé Apex Legends Mobile et Battlefield Mobile fin janvier après ne pas avoir atteint les attentes en raison d’un marché mobile concurrentiel, et l’entreprise a récemment repoussé Immortals of Aveum au 22 août.

