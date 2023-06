Le chatbot d’OpenAI a répondu à la question « Éloge de l’attente à l’ère de WhatsApp ». Le résultat est médiocre, il n’y a pas de fautes de syntaxe mais il manque une réflexion critique. Il a obtenu 12 sur 20.

Entretien avec Alberto Banaudi

Professeur de Lettres et de Philosophie au lycée scientifique F. Vercelli d’Asti

« S’il s’agissait d’un texte parmi une pile de feuilles, je ne sais pas si j’aurais pu reconnaître les passages générés par l’intelligence artificielle. J’aurais certainement pensé : c’est soit une machine, soit un garçon qui ressemble beaucoup à une machine », explique Banaudi. « On voit qu’elle ne comprend pas la valeur ou le drame de l’attente », il n’y a pas de référence à l’expérience personnelle, demandée dans le sujet, ni de référence historique ou littéraire. « Je m’attends à ce qu’un élève de terminale mentionne quelque chose, qu’il cite un poète ou un philosophe. Ce sujet aurait pu être traité de différentes manières, même très originales, par exemple en le réfutant complètement et en évoquant Le désert des Tartares comme exemple d’une attente usante pour quelque chose qui n’arrive jamais. Ça aurait été un sujet intéressant. »

Le sujet C-2 « Éloge de l’attente à l’ère de WhatsApp » extrait de Marco Belpoliti, « Éloge de l’attente à l’ère de WhatsApp » traite d’une attitude très courante aujourd’hui : ne pas savoir attendre, tout vouloir immédiatement. À partir du texte proposé, en tirant parti de tes expériences, de tes connaissances et de tes lectures, réfléchis à la valeur que peut avoir l’attente dans la société du « temps réel ». Tu peux structurer ton travail en paragraphes avec des titres appropriés et le présenter avec un titre global qui en exprime le résultat de manière synthétique.

Le thème écrit par ChatGPT se contente de répertorier les aspects positifs des temps dilatés, c’est un simple éloge de l’attente. « Il voit seulement les aspects positifs, il aborde donc le sujet de manière plate et ne va pas au fond des choses », explique Banaudi. Comme le professeur l’explique, dans un sujet classé comme « réflexion critique de nature argumentative », ne pas considérer ce qui a déclenché un phénomène rend le sujet bancal dès le départ. « Il aurait pu le relier à une notion de futur incertain pour les jeunes, mais aussi faire référence à la culture consumériste qui déclenche des dynamiques du tout et tout de suite. Mais surtout, il manque une réflexion sur les aspects existentiels du problème et sur les conséquences relationnelles de l’incapacité à attendre. »

La complexité est balayée par des phrases telles que : « Bien que la technologie nous ait habitués à l’immédiateté, l’attente peut offrir de précieuses opportunités de développement personnel ». Le rythme du discours est interrompu par des répétitions récurrentes, ChatGPT réitère cinq fois le rôle de l’attente en tant qu’outil de développement individuel. « Je dois dire que la réflexion est bien menée, claire, simple et correcte, il n’y a pas de fautes de syntaxe, et c’est pourquoi un sujet similaire lu ensuite par le jury est évalué comme suffisant ou passable. Comme je l’ai dit, ChatGPT pourrait obtenir un 11 ou un 12 et, si les autres sujets contiennent de nombreuses erreurs ou sont mal écrits, il pourrait même viser un 15 ».

« Dans un sujet idéal, j’aurais attendu des références personnelles, une référence à l’épistolaire en contraste avec WhatsApp, par exemple en puisant dans les expériences des grands-parents. Ensuite, des références culturelles, littéraires, un rappel du concept d’attente dans l’Antiquité, ou comme nous l’avons imaginé précédemment, même jouer de manière provocatrice avec le sujet. Et donc expliquer pourquoi l’attente pourrait être dangereuse, en faisant référence à la nouvelle de Buzzati, Le désert des Tartares, où le protagoniste, Drogo, attend ces Tartares qui n’arrivent jamais, on aurait pu construire une analyse critique inversée. Bref, il aurait pu être traité de nombreuses manières et bien mieux. Dans le sujet de ChatGPT, il manque certainement l’élément humain. »

