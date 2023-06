Le programme de mise à niveau Apple Vision serait l’option parfaite pour cette technologie

Le programme de mise à niveau de l’iPhone d’Apple était la première tentative de l’entreprise de transformer le matériel en un produit d’abonnement, mais ce ne sera certainement pas la dernière. À mon avis, il existe ici une opportunité très évidente pour un programme de mise à niveau de l’Apple Vision.

À mon avis, cela serait bénéfique à la fois pour Apple et pour les consommateurs…

Programme de mise à niveau de l’iPhone

Le programme de mise à niveau de l’iPhone (iUP) est un moyen d’acheter un iPhone par versements, répartissant le coût sur deux ans.

Il peut être utilisé de deux manières. Premièrement, vous pouvez simplement conserver votre téléphone et, après deux ans, vous en êtes propriétaire. Deuxièmement, vous pouvez l’échanger contre un nouveau modèle après 11 mois. Dans ce deuxième scénario, si vous continuez à le faire chaque année, vous louez effectivement le téléphone sans jamais en être propriétaire (même si ce n’est pas tout à fait la position juridique).

L’avantage pour les consommateurs est qu’ils paient un montant mensuel fixe, avec la possibilité de toujours avoir(ish) le dernier modèle. L’avantage pour Apple est qu’il crée le Graal des entreprises de matériel : des revenus récurrents mensuels. C’est la même raison pour laquelle de nombreux développeurs d’applications ont abandonné les modèles d’achat ponctuel au profit des abonnements.

Le programme iUP résout un gros problème pour Apple

À l’époque où les achats de smartphones étaient liés à votre plan de téléphonie mobile, payer un montant mensuel était la norme, et si vous le faisiez, il était bien sûr logique de passer à un nouveau téléphone dès que votre plan vous le permettait. En général, cela se produisait tous les deux ans.

Mais une fois que ce modèle commercial a changé, le cycle de mise à niveau des smartphones s’est allongé. Les consommateurs décideraient eux-mêmes quand il serait judicieux d’acheter un nouvel iPhone, et en moyenne, cela se produit maintenant tous les 3,5 ans. Autrement dit, les gens mettent à niveau leur iPhone tous les 3 à 4 ans, pas tous les 1 à 2 ans.

Apple a un plus gros problème avec l’informatique spatiale

Avec l’Apple Vision Pro, Apple a créé un produit vraiment impressionnant. En adoptant une approche sans limite de dépenses, l’entreprise de Cupertino a réussi à créer un produit dont la plupart d’entre nous rêvons, même si nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs de pourquoi nous le voulons.

Le problème pour Apple, bien sûr, est que même si beaucoup d’entre nous en veulent un, très peu d’entre nous vont débourser 3,5K$ à 4K$ pour en acheter un réellement.

Même si le prochain modèle est plus abordable, les prédictions jusqu’à présent suggèrent un prix d’environ 2K$, ce qui est encore beaucoup d’argent pour quelque chose qui se situe actuellement dans la catégorie joli-à-avoir-mais-pas-nécessaire.

Même si nous sommes, en principe, prêts à dépenser ce genre d’argent, il y a un deuxième obstacle à l’achat : il s’agit encore d’une technologie de phase précoce. Il y a un dicton souvent cité selon lequel vous ne devriez jamais acheter un produit Apple de 1re ou 2e génération, et bien que je ne souscrive pas personnellement à cette règle (évidemment !), avec cette technologie nouvelle et coûteuse, l’approche a un certain mérite.

Acheter un produit Apple Vision est risqué

Le scénario le pire avec n’importe quel produit Apple Vision, que ce soit le premier Vision Pro ou un Vision ou Vision Air ultérieur, est que vous en achetez un cette année, et qu’un modèle nettement meilleur et/ou moins cher sort l’année suivante.

Je veux dire, c’est un danger avec n’importe quel produit Apple, bien sûr, mais la plupart des appareils de la société sont relativement matures, donc les chances d’acheter, disons, un MacBook Pro en 2023 et de le regretter absolument en 2024 ne sont pas énormes.

Cependant, avec une technologie aussi immature, les risques sont bien plus importants. Cela pourrait ressembler davantage à l’achat d’un MacBook Pro Intel haut de gamme l’année avant le lancement du modèle M1, voire pire.

Un programme de mise à niveau de l’Apple Vision résoudrait cela

Pour les consommateurs, un programme de mise à niveau de l’Apple Vision éliminerait ce risque. Vous achetez au lancement, payez votre montant mensuel, et si un modèle bien meilleur sort l’année suivante, vous passez simplement à celui-ci.

Pour Apple, ce serait un moyen de lancer quelque chose que l’entreprise croit clairement être l’avenir de l’informatique. Beaucoup plus de gens seraient prêts à sauter le pas dès le premier jour s’ils savaient qu’ils ne se retrouvent pas avec un modèle qui deviendrait rapidement obsolète.

Faisons les calculs…

L’iPhone 14 Pro commence à 999$. Avec le programme iUP, c’est 49,91$/mois sur un contrat de deux ans, permettant une mise à niveau après seulement un an. Cela revient à un peu moins de 600$ pour un an, donc Apple vous facture effectivement 60% du prix d’achat pour une location d’un an.

Si nous supposons le même pourcentage, alors…

Le Vision Pro commence à 3 500$. Donc, 60% de cela serait 2 100$. Cela équivaudrait à un montant mensuel de 175$.

C’est encore une grosse somme d’argent, bien sûr, mais je suppose que beaucoup plus de personnes seraient prêtes à payer 175$/mois, sachant qu’elles peuvent passer à un nouveau modèle un an plus tard, que celles qui sont prêtes à payer 3 500$ pour quelque chose qui ne serait économiquement pas viable à remplacer seulement 12 mois plus tard.

Cela vous convaincrait-il ?

Si vous aviez déjà prévu de débourser 3 500$ dès le premier jour, ce sondage n’est pas pour vous. Sinon…

Un montant mensuel de 175$, avec la possibilité de passer à un nouveau modèle un an plus tard, en ferait-il une perspective plus attrayante ?

