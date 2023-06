Les testeurs de la tablette Pixel de Google sont arrivées : moitié tablette, moitié écran intelligent

Par TechAdvisor le 20 juin 2023



La tablette Pixel est une tablette Android autonome souhaitable, mais son argument de vente tourne autour de la station d’accueil intégrée qui la transforme en un écran intelligent et c’est là que les choses deviennent un peu désordonnées.

Par TechRadar le 20 juin 2023



La tablette Google Pixel offre un excellent communiqué qualité-prix pour une tablette domestique qui se double d’un écran intelligent, mais cela aurait pu être bien plus (et cela pourrait encore l’être). Ce n’est pas l’ardoise la plus haut de gamme pour le prix, et elle est plus petite que ce à quoi vous vous attendiez, mais elle offre de certaines manières percutantes, y compris d’excellentes performances et un son exceptionnel, sur ou hors de la station d’accueil des haut-parleurs. Le logiciel ressemble toujours à un téléphone essayant d’être une tablette, en particulier lorsque vous exécutez des applications tierces, mais j’espère que la tablette Pixel marque le début d’un engagement sérieux de Google pour améliorer Android sur les tablettes, car cette ardoise est prête pour qu’Android rattrape son retard. .

Par Engadget le 20 juin 2023



Peut-être que les tablettes Android ne sont pas mortes après tout. Peut-être que tout ce dont ils avaient besoin était un quai pour appeler à la maison et une béquille/cintre qui les rendait plus fonctionnels. Mais, malgré son nom, la tablette Pixel est beaucoup moins excitante en tant que tablette qu’en tant qu’écran intelligent. Avec sa station d’accueil pour haut-parleurs et son étui à 80 $, Google présente une proposition beaucoup plus convaincante pour son dernier produit. Et malgré quelques bizarreries, j’ai trouvé la vie avec la tablette Pixel agréable, et la plupart de ses problèmes semblent pouvoir être résolus.

De The Verge le 20 juin 2023



À 500 $, la tablette Pixel semble un peu chère, surtout lorsqu’un modèle de base d’iPad fait effectivement tout le même truc de tablette et qu’un Nest Hub Max fait le même truc d’affichage intelligent, les deux pour beaucoup moins d’argent. Une grande partie de la valeur que vous retirerez de la tablette Pixel dépendra de la quantité que vous retirerez réellement de sa station d’accueil. D’après mes conversations avec d’autres, une tablette compétente qui peut également être un écran intelligent est exactement ce qu’ils veulent. Si vous avez déjà un téléphone Android ou investissez dans l’écosystème de Google via l’application Google Home, cela pourrait avoir plus de sens dans votre vie qu’un iPad.

Par PCMag le 20 juin 2023



La tablette Google Pixel comble étonnamment bien le fossé entre la tablette et l’écran intelligent, mais elle coûte plus cher que l’iPad d’entrée de gamme.

Par Câblé le 20 juin 2023



Avant que la tablette Pixel ne m’arrive, j’étais vexé que Google ne fournisse pas de stylet pour que les personnes puissent gribouiller dessus. J’étais également irrité qu’il n’y ait pas de couverture de clavier pour le transformer facilement en poste de travail. Au moins regrouper dans l’étui de la béquille ! Je pense toujours que ce seraient de bons ajouts, mais cette ardoise donne déjà l’impression qu’elle fait beaucoup à la maison, et s’asseoir sur un quai ou entre vos mains est l’endroit où elle se sent le plus à l’aise.

Par TrustedReviews le 20 juin 2023



La tablette Google Pixel est une dalle parfaitement utilisable avec une fonctionnalité exceptionnelle qui la transforme en un hub commun. Il y a beaucoup à aimer ici, mais des prix étranges et des décisions étranges l’empêchent d’être vraiment génial.

Par DigitalTrends le 20 juin 2023



La tablette Google Pixel est une idée novatrice qui rate la cible. Avec de mauvais choix de hardware, des caractéristiques limitées et un prix assez élevé, c’est une entrée approximative dans la famille Pixel.

Par Développeurs XDA le 20 juin 2023



Compte tenu de la façon dont Google a commercialisé la tablette Pixel – en tant que tablette de divertissement à domicile qui se double d’un hub domestique intelligent – la tablette Google Pixel est un succès absolu. Il excelle dans ces domaines, et il est même tout à fait capable en tant que machine de travail. Le panneau LCD 60 Hz n’est pas le meilleur écran qui soit, mais les écrans de tablette plus beaux, du moins ceux disponibles en Amérique du Nord, sont plus chers, donc je n’ai absolument rien à redire sur le hardware.

Par TechCrunch le 20 juin 2023



Pour la première fois, cependant, Google a compris la mission. Tout nouveau hardware qu’il allait introduire devait être plus qu’une simple tablette. Le Pixel n’est pas la première tablette à proposer une fonctionnalité d’accueil intelligente, mais c’est la première où cette fonctionnalité semble plus primaire qu’après coup.

