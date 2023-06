Options de développement d’applications pour Windows 11 : Explorer les meilleurs outils et frameworks.

Avec la sortie de Windows 11, de nombreuses sociétés de développement de logiciels recherchent des moyens de créer des applications qui tirent parti des nouvelles fonctionnalités et fonctions du système d’exploitation. Dans cet article, nous allons explorer certaines des meilleures options pour créer des applications pour Windows 11, y compris les outils Microsoft natifs, les langages de programmation populaires et les frameworks de développement tiers.

UWP (plate-forme Windows universelle) ou SDK d’applications Windows

Il s’agissait d’une plate-forme de développement d’applications qui vous permet de créer des applications pour Windows 10 pouvant s’exécuter sur différents appareils tels que des PC, des tablettes, des téléphones et une Xbox. Il s’agit désormais du SDK Windows Apps et utilise le langage de programmation C # et la plate-forme .NET pour créer des applications. Si vous créez une application moderne pouvant tirer parti de toutes les fonctionnalités de Windows 11, c’est votre meilleure option.

win32

Win32 est une ancienne plate-forme de développement d’applications utilisée depuis de nombreuses années pour créer des applications de bureau pour Windows. Il utilise des langages de programmation comme C++ et C# et est très flexible pour créer des applications de bureau avancées. Si vous avez besoin d’une application complexe avec des exigences spécifiques en matière de système d’exploitation ou si vous souhaitez accéder à des fonctionnalités avancées, telles que l’accès au registre système ou la création de services en arrière-plan, Win32 peut être la meilleure option. WinRAR, le lecteur multimédia VLC et Adobe Photoshop ne sont que quelques-unes des applications populaires créées avec Win32.

RéagirNatif

React Native est une plateforme de développement d’applications mobiles qui vous permet de créer des applications iOS et Android avec une seule base de code. Cependant, il prend également en charge la création d’applications pour Windows 11. Facebook, Instagram et Pinterest sont quelques-unes des applications mobiles bien connues qui ont été créées à l’aide de React Native. En ce qui concerne les applications pour Windows 11, Skype est un exemple populaire construit sur cette plate-forme.

WebView

WebView est un moyen de créer des applications pour Windows 11 qui utilisent des technologies Web telles que HTML, CSS et JavaScript. Les applications créées avec WebView peuvent s’exécuter sur différentes plateformes et appareils. Si vous développez une application mobile ou Web avec des fonctionnalités de base, WebView peut être une option viable en raison de sa simplicité et de sa flexibilité. Twitter Lite est une application populaire qui utilise WebView pour permettre aux utilisateurs d’accéder à la plate-forme à partir d’un navigateur Web.

battement

Flutter est une plate-forme de développement d’applications mobiles qui vous permet de créer des applications pour iOS, Android et Windows. Il utilise le langage de programmation Dart pour créer des applications et est connu pour sa facilité d’utilisation et sa rapidité. Pour une application Web ou mobile hautement personnalisable et performante, Flutter peut être le meilleur choix en raison de sa capacité à créer des interfaces personnalisées et optimisées. Google Ads, Alibaba.com et Reflectly sont quelques-unes des applications mobiles populaires qui ont été créées à l’aide de Flutter. Quant à son utilisation sur Windows 11, Google a récemment publié une version bêta de son application Flutter Gallery pour Windows.

Conseils pour optimiser les performances et l’efficacité lors de la création d’applications pour Windows 11 :

Lorsqu’il s’agit de créer des applications pour Windows 11, il est important non seulement de choisir la bonne plate-forme, mais également de s’assurer que votre application est aussi efficace que possible. Voici quelques conseils pour optimiser les performances et l’efficacité lors de la création d’applications pour Windows 11 :

Utiliser des outils de diagnostic : les outils de diagnostic peuvent vous aider à identifier les goulots d’étranglement et les problèmes de performances dans votre application. En utilisant ces outils pendant le processus de développement, vous pouvez améliorer les performances avant la publication.

Minimiser les requêtes réseau : les requêtes réseau peuvent être une source importante de retard dans une application. Pour minimiser ce problème, essayez de réduire au minimum les demandes adressées au réseau et assurez-vous que toutes les demandes que vous effectuez sont aussi efficaces que possible.

Optimisez vos images : les images peuvent jouer un rôle important dans les performances globales de votre application. Assurez-vous d’optimiser vos images pour qu’elles soient aussi petites que possible sans compromettre leur qualité.

Utilisez le cache chaque fois que possible : le cache peut aider à améliorer les performances en stockant les données couramment utilisées en mémoire. En utilisant le cache dans la mesure du possible, vous pouvez éviter d’avoir à récupérer fréquemment des données.

