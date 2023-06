Spotify lance une nouvelle expérience de bureau pour Mac et PC avec une interface à trois colonnes

Spotify propose aujourd’hui une refonte de son expérience sur ordinateur. La nouvelle interface utilisateur (UI) offre des sections « Votre bibliothèque » et « Lecture en cours » redessinées pour correspondre davantage à l’application Spotify pour iOS/Android et faciliter l’exploration, la création, l’écoute et l’organisation de Spotify sur un ordinateur ou un navigateur web.

Spotify a lancé aujourd’hui la nouvelle UI pour ordinateur et en a partagé tous les détails dans un article de blog et une courte vidéo. La société note que la partie centrale de l’UI pour ordinateur reste la même en tant que « votre centre névralgique pour parcourir, découvrir et trouver des chansons et des podcasts recommandés ».

Mais un nouveau design à trois colonnes permet à vos bibliothèques et vos expériences de lecture en cours d’offrir un meilleur et plus rapide accès à la musique et aux podcasts, plus d’informations, y compris les dates de tournée, les produits dérivés, et même des transcriptions.

Voici comment Spotify décrit les nouvelles sections de l’interface pour ordinateur :

Sur la gauche de la fenêtre de l’application, nous ancrerons la nouvelle section « Votre bibliothèque » afin que vous puissiez accéder rapidement à vos collections de musique et de podcasts enregistrés. Et d’après les premiers retours que nous avons reçus, les utilisateurs ont constaté que la nouvelle bibliothèque les aidait à gagner du temps, leur offrait une meilleure vue d’ensemble et leur permettait de passer plus facilement d’une playlist à l’autre. Sur la droite de l’application, vous trouverez la vue « Lecture en cours », qui affiche la chanson ou le podcast en cours d’écoute. Vous pouvez même trouver plus d’informations sur la chanson et l’artiste ici, ainsi que des informations sur les dates de tournée et les produits dérivés, ce qui facilite la connexion avec vos artistes préférés et la découverte de plus d’informations à leur sujet. Pour certains podcasts, vous pouvez même suivre les transcriptions pendant que vous écoutez.

Si vous recherchez le flux d’activité des amis avec le nouveau design pour ordinateur, vous le trouverez désormais sous l’icône des « trois personnes » à côté de votre photo de profil, en haut à droite de l’écran.

Spotify a également partagé quelques astuces pour utiliser la nouvelle UI pour ordinateur :

Passez en mode compact : Par défaut, vous verrez une vue étendue de votre bibliothèque. Mais si vous voulez seulement voir les icônes de vos playlists, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « Votre bibliothèque » en haut à droite pour réduire la bibliothèque.

Recherchez et filtrez votre bibliothèque : Auparavant, la seule façon de trouver des playlists était d'utiliser la barre de recherche, et vous deviez vous frayer un chemin à travers non seulement votre propre contenu, mais également les résultats du catalogue entier de Spotify. Maintenant, lorsqu'elle est étendue, notre nouveau design de bibliothèque vous permet de naviguer entre vos flux musicaux, podcasts et livres audio dédiés, et de rechercher exclusivement dans votre bibliothèque.

Personnalisez : Nous souhaitons que cette expérience corresponde à votre façon d'écouter de la musique, c'est pourquoi vous pouvez redimensionner à la fois votre bibliothèque et la vue « Lecture en cours » pour occuper plus ou moins d'espace à l'écran.

Épinglez, faites glisser et déposez : Vous pouvez déplacer et épingler les playlists dans la bibliothèque, ainsi que déposer des chansons dans les playlists répertoriées modifiables.

Spotify indique que la nouvelle UI pour ordinateur est « déployée progressivement auprès de tous les utilisateurs de bureau du monde entier à partir d’aujourd’hui ».

Découvrez un aperçu plus détaillé du nouveau design dans la courte vidéo de Spotify.

