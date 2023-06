Télescope spatial Euclid pour éclairer la composition de l’« univers sombre »

Pourquoi cela importe: Une nouvelle mission européenne va bientôt partir vers sa destination dans l’espace lointain, fournissant aux scientifiques ici sur Terre un outil d’exploration très avancé. Sa mission : résoudre enfin les mystères cachés au-delà de la matière noire et de l’énergie sombre.

Nommée d’après le mathématicien grec considéré comme le père de la géométrie, Euclid est une future mission d’exploration spatiale qui partira bientôt à bord d’une fusée réutilisable Falcon 9 Block 5. Développée par l’Agence spatiale européenne (ESA) et le Consortium Euclid avec un budget de 1 milliard d’euros, le télescope spatial étudiera le rayonnement électromagnétique visible et proche infrarouge pour permettre aux scientifiques de mieux comprendre ce que sont réellement l’énergie sombre et la matière noire.

La mission Euclide était initialement prévue pour être lancer sur une fusée russe Soyuz, mais l’invasion de l’Ukraine a contraint l’ESA à mettre fin à sa collaboration avec l’agence spatiale russe (Roscosmos). Le télescope partira maintenant de la Terre à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, lancée depuis le Cap Canaveral le 1er juillet 2023 – si les conditions météorologiques le permettent.

Après le lancement, Euclid devra parcourir 1,5 million de kilomètres pour atteindre sa destination, le deuxième point de Lagrange. L’orbite, la même utilisée par le télescope spatial James Webb, permettra à l’observatoire spatial de scruter le cosmos avec le Soleil, la Terre et la Lune se trouvant derrière lui.

Selon Stephen Wilkins, astronome à l’Université de Sussex, « Euclid possède la même résolution que le vénérable télescope spatial Hubble avec la capacité supplémentaire d’observer un tiers de la voûte céleste en même temps ». Par conséquent, Euclid fournira une carte « incroyablement détaillée » de l’univers observable, a déclaré Wilkins.

Les deux principaux instruments scientifiques à bord d’Euclid sont le VIS, une caméra fonctionnant aux longueurs d’onde visibles, et le NISP, qui comprend des détecteurs sensibles à la lumière infrarouge proche. Ensemble, ces outils étudieront l’univers en exploitant un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle, collectant la lumière qui a été déformée et déviée par le champ gravitationnel des structures cosmiques gigantesques qu’elle a traversées.

La matière noire est la forme théorique de matière qui imprègne l’univers, constituant peut-être 85 % de toute la matière tout en évitant toute interaction avec le champ électromagnétique. La matière noire a eu une forte influence sur la structure et l’évolution de l’univers, pensent les scientifiques, tandis que l’énergie sombre est une forme d’énergie inconnue qui affecte l’univers à grande échelle et semble accélérer son expansion.

Andy Taylor, astrophysicien et professeur à l’Université d’Édimbourg, a souligné l’importance de la mission Euclid pour l’étude et la compréhension de l’univers. Nous ne pouvons pas affirmer que nous savons ce qu’est réellement l’univers si nous ne comprenons pas la nature fondamentale de ses « composantes sombres » insaisissables (c’est-à-dire la matière noire et l’énergie sombre), a déclaré Taylor.

