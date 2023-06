Chrome pour iOS ajoutera des mini Google Maps et intégrera le calendrier, Translate.

Google met à jour Chrome sur iOS pour une meilleure intégration avec Calendar, Translate et Lens, un aperçu de Google Maps étant particulièrement intéressant.

Le but de ces nouvelles fonctionnalités est de « vous aider à faire plus rapidement des tâches depuis votre navigateur ». Chrome utilise désormais « l’IA pour détecter les adresses sur les pages web ». En appuyant et en maintenant une adresse, une nouvelle option « Afficher avec Google Maps dans Chrome » apparaît, ce qui indique que vous n’avez pas à changer d’application.

Cela ouvrira une vue miniature de Google Maps directement dans Chrome pour iOS afin d’avoir une idée de la zone, avec des raccourcis pour « Obtenir l’itinéraire » rapidement ou pour ouvrir l’application complète.

De la même manière, lorsque vous maintenez votre doigt sur une date reconnue par Chrome, l’option « Ajouter à Google Calendar » fera apparaître un nouveau panneau de création où les détails clés ont été pré-remplis en fonction des informations contextuelles trouvées dans la page. Vous pouvez faire des ajustements à la durée de l’événement (y compris le réglage « toute la journée »), spécifier le calendrier et enregistrer immédiatement sans avoir à copier manuellement les détails entre les applications.

De même, en surlignant un texte étranger, une option Google Translate apparaîtra dans la barre d’outils de copie, ce qui permet de convertir votre sélection sans avoir à ouvrir l’application complète. Vous pourrez également entendre la traduction.

Enfin, l’intégration de Google Lens avec un clic droit sur Chrome se développe avec un raccourci dans la barre de recherche de la nouvelle page de l’onglet vous permettant d’« utiliser votre appareil photo pour rechercher avec de nouvelles photos prises et des images existantes dans votre pellicule ». Pour le moment, Lens, qui vient d’ajouter une détection des problèmes de peau, fait partie de l’application Google Search sur iOS. Cette fonctionnalité sera déployée au cours des prochains mois.

