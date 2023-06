Denon lance de nouveaux écouteurs PerL/Pro avec ANC, Spatial Audio et audio Masimo AAT personnalisé

Denon lance aujourd’hui une nouvelle paire d’écouteurs véritablement sans fil qui semblent défier même les dernières versions phares d’Apple. Avec des ensembles de fonctionnalités impressionnants qui ont même une chance de détrôner les AirPods Pro 2, la nouvelle série Denon PerL arrive avec un son personnalisé, ANC et deux formes.

Découvrez les nouveaux écouteurs PerL et PerL de Denon

Marquant certaines des premières incursions de la marque dans l’espace des véritables sans fil, la nouvelle gamme Denon PerL cherche à amener la qualité sonore habituelle de l’entreprise dans votre quotidien. Avant même d’aborder les fonctionnalités, il est clair que Denon fait les choses un peu différemment des autres expériences d’écoute sans fil disponibles. Les nouveaux PerL et PerL Pro sont tous deux équipés de designs uniques qui échangent les constructions habituelles à tige contre des empreintes circulaires. Ils s’adaptent à un boîtier de chargement assez standard et bénéficient également d’un indice de résistance à l’eau, bien qu’il y ait certainement plus ici qu’un simple visage frais dans le département du design.

Un des principaux arguments de vente propres aux écouteurs Denon PerL est la technologie acoustique adaptative Masimo. Exploitée pour obtenir un son personnalisé, les écouteurs peuvent ajuster automatiquement les paramètres de l’égaliseur et le profil sonore pour correspondre à l’audition spécifique de chacun. En plus des fonctionnalités de Masimo AAT, ils prennent également en charge les technologies audio sans perte et spatiales pour ajouter une saveur plus objective à la qualité sonore.

En ce qui concerne les différences entre les deux écouteurs, Denon justifie le PerL Pro avec l’inclusion supplémentaire d’un mode ANC adaptatif. Alors que la paire standard est bien équipée pour bloquer les sons qui vous entourent, vous aurez besoin de la paire haut de gamme pour profiter de l’isolation acoustique qui s’adapte à votre environnement. Pour cela, il y a huit microphones sur la paire haut de gamme, tandis qu’il n’y en a que quatre sur l’entrée standard de la série.

L’autonomie de la batterie est un autre domaine important où le PerL Pro excelle, avec 8 heures de lecture sur les écouteurs eux-mêmes portés à 32 heures avec le boîtier de chargement. Tout cela vaut une étiquette de prix encore plus premium de 349 $, comparée aux 199 $ du PDSF sur le Denon PerL standard. Désormais disponibles à l’achat directement chez Denon, les nouveaux écouteurs PerL et PerL Pro seront entièrement déployés plus tard cette année.

Le point de vue de Netcost-security.fr

Au cours des dernières semaines, j’ai écouté plusieurs paires d’écouteurs différents, allant des modèles haut de gamme aux écouteurs véritablement sans fil qui n’ont pas encore été révélés. Ma conclusion principale est que la concurrence est plus forte que jamais dans ce domaine, et maintenant les gens de chez Denon essaient d’entrer dans la mêlée.

Sur papier, j’apprécie les caractéristiques que les nouveaux écouteurs Denon PerL et PerL Pro semblent offrir. Comment chaque paire sonnera effectivement est une toute autre question, mais la stratégie que la marque adopte jusqu’à présent trouve écho en moi. Denon a une bonne réputation en matière de sortie d’équipements audio haute fidélité, donc j’espère que ce sera également le cas ici. Je vais examiner de plus près ces écouteurs dans les semaines à venir, alors restez à l’écoute pour une critique pratique.

