Car les recherches du sous-marin visitant l’épave du Titanic sont très difficiles

Le sous-marin est descendu dimanche matin pour visiter l’épave du Titanic atteignant une profondeur de 3810 mètres. Après une heure et 45 minutes de perte de connexion avec le navire de récupération, personne ne sait désormais où se trouve le Titan.

À l’heure actuelle, cinq personnes sont enfermées dans un submersible perdu qui manque d’oxygène. Le Titan a plongé dimanche matin pour rejoindre l’épave du Titanic, puis au bout d’une heure et 45 minutes les communications avec le navire de récupération ont été perdues, et personne ne sait désormais où se trouve le submersible. Le Titan n’est pas seulement une course contre la montre, mais une mission de récupération extrêmement complexe. Toutes les opérations de sauvetage de sous-marins le sont, celle du Titan encore plus. Il pourrait être à 3810 mètres sous le niveau de la mer. Un sous-marin de cette profondeur n’a jamais été récupéré et il n’y a aucun moyen de descendre en toute sécurité et d’effectuer une manœuvre de récupération. Non seulement cela, même la zone de plongée complique davantage le sauvetage, les débris du Titanic risquent de confondre le sonar utilisé pour suivre le sous-marin, et les forts courants océaniques pourraient l’entraîner vers le fond. Même si la position du Titan pouvait être identifiée, il serait toujours très difficile de secourir l’équipage. Et surtout finir les opérations avant que le sous-marin n’épuise toute la réserve d’oxygène.

C’est comme Apollo 13 mais sous l’eau

Comme Arthur Trembanis, professeur de sciences marines à l’Université du Delaware, l’a expliqué à ABC NewsRadio, l’océan profond est l’environnement le plus inhospitalier sur Terre. « Il est plus facile d’atteindre l’espace que d’atteindre les profondeurs de l’océan », a-t-il déclaré. « C’est comme Apollo 13 mais sous l’eau. »

Scellez-vous à l’intérieur du sous-marin

Contrairement aux sous-marins qui partent et rentrent au port par leurs propres moyens, les sous-marins nécessitent un navire pour le lancement et la récupération. OceanGate, la compagnie qui a organisé l’expédition, a affrété le navire canadien Polar Prince, le brise-glace qui ne recevait plus aucun signal du Titan. On ne sait pas si le sous-marin s’est échoué sur le fond marin ou a dérivé à la surface. Les sauveteurs ont envisagé les deux options. « C’est une zone éloignée et c’est un défi de mener les recherches, mais nous déployons toutes les ressources disponibles pour nous assurer que nous pouvons localiser le navire et sauver ceux à bord », a déclaré le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains, lors de la conférence de presse.

Au mieux le Titan a réussi à remonter et les flotteurs manquent à la surface. Cependant, il doit toujours être trouvé le plus tôt possible par les sauveteurs, car les passagers sont scellés à l’intérieur du sous-marin avec des boulons appliqués à la surface du véhicule, donc un équipage est nécessaire pour ouvrir le Titan de l’extérieur, avant que l’alimentation en oxygène ne fonctionne. dehors. Alistair Greig, professeur d’ingénierie marine à l’University College de Londres, a expliqué au Guardian que les sous-marins ont un poids de chute, « une masse qu’ils peuvent libérer en cas d’urgence pour les remonter en utilisant la flottabilité », donc du point de vue technique, l’équipage serait ont eu les moyens d’atteindre la surface, « mais s’ils avaient réussi maintenant, il aurait fallu que quelqu’un les trouve », a ajouté Greig.

Les problèmes de profondeur : comment récupérer le Titan du fond de la mer

Si le Titan était plutôt coincé sur le fond marin, les espoirs de le récupérer diminueraient, les sauvetages sous-marins sont en effet complexes et dangereux. Encore Alistair Greig : « S’il est descendu au fond de la mer et ne peut pas remonter tout seul, les options sont très limitées. Même si le sous-marin est encore intact, au cas où il se trouverait au-delà du plateau continental, il y a très peu de navires qui peuvent descendre aussi profondément ». En effet, les plongeurs peuvent descendre en toute sécurité à 40 mètres sous la surface, impossible d’atteindre 3 810. Même le véhicule de la marine américaine aurait un problème de profondeur, elle ne peut pas dépasser 600 mètres.

L’espoir du drone sous-marin

Une manœuvre de sauvetage pourrait être effectuée par un drone sous-marin. En 2022, par exemple, le véhicule CUR-21 (qui peut atteindre une profondeur de 6 090 mètres) a été utilisé pour récupérer un avion de combat F-35 tombé en mer de Chine méridionale. Le problème c’est le temps. D’une part, les recherches pour retrouver le Titan pourraient être longues, et même une fois les navires devant transporter le CUR-21 identifiés, ils se déplaceraient lentement, ils ne peuvent pas dépasser 32 kilomètres à l’heure. En revanche, le site OceanGate explique que le sous-marin n’a que 96 heures d’autonomie, puis le recyclage de l’air qui transforme le gaz carbonique en oxygène cessera de fonctionner. De plus, si les batteries du Titan étaient déchargées, il serait impossible de chauffer le véhicule et les températures glaciales de la profondeur seraient insoutenables.

Un domaine difficile à reconquérir

Un autre problème, comme l’a expliqué le contre-amiral de la marine à la retraite Chris Parry à Sky News, est que le sous-marin était « coincé dans l’épave du Titanic », auquel cas l’opération de sauvetage serait encore plus complexe, « il y a beaucoup de débris autour qui pourraient brouiller le sonar » et ainsi rendre plus difficile la localisation du sous-marin manquant. De plus, le fond marin de la zone est inégal, plein de boue, « et il fait complètement noir là-bas ». Même les courants océaniques, particulièrement forts dans la zone, auraient pu entraîner le sous-marin vers le fond.

L’explorateur et océanographe international David Gallo a expliqué que les sauveteurs sont confrontés à des conditions jamais rencontrées auparavant. Ces océans profonds sont comme « comme une visite sur une autre planète. Ce n’est pas ce que les gens pensent que c’est. C’est un environnement froid, sans soleil, à haute pression. situation… quel est le problème avec le sous-marin, puis se mettre au travail et essayer de le dégager, « , a-t-il déclaré à CNN.

