Les sanctions américaines enflamment le marché noir en plein essor des puces NVIDIA AI en Chine

En bref : que faites-vous lorsque les sanctions américaines empêchent l’achat de GPU NVIDIA AI hautes performances ? En Chine, les universités et les entreprises se tournent vers des revendeurs clandestins pour sécuriser ces puces et paient une prime pour mettre la main dessus.

En septembre de l’année dernière, les États-Unis ont encore renforcé les sanctions contre la Chine en ordonnant à NVIDIA et à AMD de cesser de vendre leurs GPU hautes performances axés sur l’IA au pays (et à la Russie), une restriction visant à empêcher l’utilisation du meilleur hardware des entreprises américaines. par ou détournés vers les utilisateurs militaires et se retrouvant dans les superordinateurs du pays.

Les sanctions signifient que la Chine ne peut pas importer de GPU NVIDIA A100 ou H100, tandis que la carte MI250 Instinct d’AMD est également interdite, laissant des options moins puissantes telles que l’accélérateur MI100 et le NVIDIA A800, qui est entré en production au troisième trimestre de l’année dernière comme une autre alternative à l’A100. GPU. La puce a une vitesse d’interconnexion de 400 Go/s, en baisse par communiqué aux 600 Go/s de l’A100.

Reuters rapporte que le boom de l’IA générative de cette année, dirigé par ChatGPT d’OpenAI, a vu la demande pour les puces haut de gamme de NVIDIA monter en flèche en Chine. Cela a conduit à un marché souterrain dans la nation asiatique, où tout le monde, des startups aux universités, paie des primes importantes pour sécuriser ces GPU – acheter ou vendre les puces en Chine n’est pas illégal.

Reuters s’est rendu dans la célèbre zone d’électronique de Huaqiangbei dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, où deux fournisseurs ont déclaré aux journalistes qu’ils pourraient fournir un petit nombre de puces A100 pour 20 000 dollars chacune, soit le double du prix habituel d’environ 10 000 dollars.

Un fondateur de startup de Hong Kong a déclaré avoir vécu la même chose lorsqu’il a cité 19 150 $ chacun pour deux à quatre cartes A100, qui étaient nécessaires pour exécuter ses derniers modèles d’IA. En plus de payer beaucoup plus que leur PDSF, ces cartes ne bénéficient d’aucune sorte de garantie ou d’assistance.

Dix fournisseurs ont affirmé qu’ils pourraient facilement sécuriser un petit nombre de cartes A100 – l’un d’entre eux a déclaré que les acheteurs comprennent les autorités chinoises locales – mais il est peu probable que cela suffise à satisfaire l’énorme demande.

On ne sait pas comment les vendeurs acquièrent les cartes restreintes. Nous entendons beaucoup d’histoires de composants introduits en contrebande en Chine en utilisant des méthodes imaginatives comme faire semblant d’être enceinte, bien qu’elles soient généralement un moyen d’éviter les taxes et les frais d’importation.

