Les lampes Philips Hue bénéficieront bientôt d’un équilibreur de luminosité et d’améliorations de l’automatisation

Les clients de Philips Hue auront bientôt une nouvelle façon de contrôler l’éclairage de la maison. Signify proposera une nouvelle fonctionnalité de luminosité grâce à une mise à jour de l’application Philips Hue. Les utilisateurs auront également accès à des outils d’automatisation étendus.

Équilibreur de luminosité

En réponse aux commentaires des clients, les lampes Philips Hue se dotent d’une nouvelle fonctionnalité appelée équilibreur de luminosité. Cette fonction vous permet d’ajuster la luminosité de la lumière dans une zone de divertissement dans l’application Philips Hue.

L’équilibreur de luminosité est spécialement conçu pour faciliter le réglage des niveaux de luminosité dans les configurations équipées d’ampoules Philips Hue avec différents niveaux de luminosité. Par exemple, une luminosité de 30 % sur une ampoule de 800 lumens ne correspond pas à la luminosité de 30 % d’une ampoule de 1 000 lumens ou de bandes lumineuses de 270 lumens. L’équilibrage de la luminosité résout ce problème.

« En utilisant l’équilibreur de luminosité, vous pouvez faire en sorte que les lumières qui ont des lumens plus élevés s’assombrissent plus bas que les lumières avec des lumens plus faibles », explique Signify.

5x automatisation

Les capteurs de mouvement Philips Hue prennent actuellement en charge deux plages horaires pour automatiser les conditions d’éclairage. Avec une prochaine mise à jour du pont Philips Hue, les utilisateurs pourront personnaliser les conditions d’éclairage Philips Hue avec un total de 10 plages horaires.

Cela indique que les détecteurs de mouvement peuvent déclencher 10 conditions d’éclairage différentes en fonction de l’heure à laquelle le mouvement est détecté. Signify ajoute que le Philips Hue « La scène de lumière naturelle peut être sélectionnée dans le cadre de l’une de ces tranches horaires, pour imiter le soleil tout au long de la journée. »

Les deux mises à jour arrivent sur les lumières et les capteurs de mouvement Philips Hue existants dès cet été.

