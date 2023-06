Tout ce que vous devez savoir sur One UI 6.0

Samsung a présenté One UI 5.0 l’année dernière. Il était basé sur Android 13 et Samsung a fait un travail assez impressionnant en fournissant rapidement la mise à jour à tous les appareils éligibles. Désormais, alors que nous approchons de la sortie publique d’Android 14, l’anticipation concernant One UI 6.0 se construit lentement.

Google teste déjà Android 14 sur les appareils via les aperçus des développeurs Android 14. Le premier aperçu est sorti en février 2023. Bien que les appareils Samsung Galaxy ne reçoivent pas les aperçus de Google, la société lance chaque année son propre programme bêta One UI. Et cette année, le programme sera probablement mis en ligne au troisième trimestre. Si cela se produit, la version stable de One UI 6.0 sortira au quatrième trimestre 2023.

Mais la question est de savoir lesquels des appareils Samsung Galaxy actuels sont éligibles pour One UI 6.0 ? Eh bien, Samsung a rendu les politiques de mise à jour logicielle très transparentes. Il est maintenant plus facile de déterminer quels appareils recevront la prochaine grande mise à jour et lesquels ne le seront pas. Vous n’avez donc pas à attendre et à vous demander si vous obtiendrez la mise à jour.

Listes des appareils éligibles pour One UI 6.0 Android 14

Appareils éligibles de la série Galaxy S pour One UI 6.0

One UI 6.0 Appareils éligibles de la série Galaxy Z

Appareils Galaxy A qui obtiendront la One UI 6.0

Galaxy A04s

Galaxy A13

Galaxy A14

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A72

Galaxy A73

Appareils éligibles de la série Galaxy M pour One UI 6.0

One UI 6.0 Appareils éligibles de la série Galaxy F

Série Galaxy Xcover

Appareils de la série Galaxy Tab éligibles pour One UI 6.0

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

À quelles nouvelles fonctionnalités pouvez-vous vous attendre sur One UI 6.0 ?

Bien que Samsung n’ait divulgué aucun détail sur le prochain One UI 6.0, Google a présenté les fonctionnalités d’Android avec des aperçus pour les développeurs. Et en général, la plupart des fonctionnalités qui se trouvent dans les aperçus des développeurs d’Android se retrouvent dans l’interface utilisateur unique de Samsung.

Ainsi, en examinant de plus près Android 14 Beta 1, qui vient de sortir, vous pouvez vous faire une idée des éléments qui viendront dans One UI 6.0.

Nouvelle flèche de retour pour la navigation gestuelle sur Android 14

La nouvelle flèche de retour est l’une des fonctionnalités les plus remarquables d’Android 14 Beta 1. Elle vous permet de faire glisser votre doigt depuis le bord gauche ou droit de votre téléphone pour revenir en arrière. Bien sûr, vous devrez garder la navigation gestuelle activée pour profiter de cette fonctionnalité. Une fois activé, vous verrez une flèche de retour enveloppée dans une bulle sur le bord de l’écran.

Google affirme que ce nouveau geste du dos « améliorera la compréhension et l’utilité des gestes du dos ». Et comme vous vous en doutez, il suit la thématique dynamique de Material You. Samsung pourrait modifier un peu le design pour l’adapter au thème de One UI 6.0.

Fonctionnalités de partage cohérentes et plus fluides

Sur Android 14, les développeurs d’applications peuvent ajouter des actions personnalisées dans le menu de partage. Cela facilitera l’accès aux différentes options de partage dans une application particulière. De plus, le système d’exploitation utilise plus de signaux d’application pour déterminer le placement ou le classement de ces actions dans le menu de partage. Cette fonctionnalité viendra probablement sur One UI 6.0.

Vous vous demandez à quoi ressemblera la nouvelle fonctionnalité de classement dans le menu de partage ? Eh bien, si vous utilisez plus souvent l’option « Créer un lien » sur Google Photos, elle apparaîtra en premier dans la liste. Cela rendra l’expérience utilisateur sur One UI 6.0 plus fluide et meilleure.

Préférences linguistiques par application

Avec la sortie d’Android 13, Google a introduit la fonction de préférence de langue par application. Google a amélioré cette fonctionnalité sur Android 14. Elle offre une personnalisation dynamique, qui devrait vous permettre d’obtenir une expérience personnalisée sur One UI 6.0.

Vous vous demandez comment cette fonctionnalité vous sera utile ? Vous n’aurez pas besoin de changer la langue du clavier à chaque fois que vous ouvrez une application. Avec la fonction de préférence de langue, Android 14 ouvrira le clavier dans la même langue que la langue de l’application.

Les services d’accessibilité deviennent sécurisés sur Android 14

Les services d’accessibilité sur Android 14 n’auront accès à certaines vues que s’ils prétendent aider les utilisateurs handicapés. Google a pris cette mesure pour assurer la sécurité des données de l’utilisateur. Cela empêchera également « l’exécution involontaire d’actions tests ».

Masquer les informations météo sur l’écran de verrouillage

L’interface utilisateur Android 13 stock affiche la météo sur l’écran de verrouillage. Et beaucoup n’aiment pas son apparence. Sur Android 14, Google a introduit la possibilité de désactiver les informations météo sur l’écran de verrouillage. Cependant, cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans One UI 6.0. D’après ce qu’il semble, il est plus adapté aux téléphones Google Pixel.

Partage à proximité dédié dans le menu de partage d’Android 14

Le partage à proximité est essentiellement l’équivalent d’Android pour le partage à proximité. C’est une fonctionnalité qui vous permet de partager des fichiers sans fil et localement. Samsung a sa propre version nommée Samsung Quick Share. Cependant, si vous souhaitez partager quelque chose, vous devez naviguer jusqu’à l’application à partir de laquelle vous souhaitez partager le fichier souhaité, puis sélectionner Partage à proximité.

Eh bien, cela changera avec Android 14. Il ajoute que l’option de partage à proximité apparaîtra dans le menu de partage. Et cette amélioration se retrouvera probablement sur One UI 6.0.

