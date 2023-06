La version bêta ouverte de realme UI 4.0 basée sur Android 13 est désormais disponible pour realme Narzo 50

Le mois dernier, realme a commencé à tester son nouveau skin personnalisé – realme UI 4.0 sur le Narzo 50 via le programme de test bêta fermé. Aujourd’hui, la société a annoncé une version plus raffinée dans le cadre du programme de bêta ouverte. Si vous attendez d’essayer realme UI 4.0 sur votre appareil, c’est le bon moment. Lisez la suite pour connaître tous les détails du programme de bêta ouverte.

Comme toujours, realme partage officiellement tous les détails du programme de test bêta ouvert sur son forum communautaire. Selon les détails, le programme bêta ouvert n’est disponible que pour les utilisateurs dont les appareils exécutent actuellement l’une des versions suivantes – RMX3286_11 C.12 ou RMX3286_11 C.11. Une autre chose à garder à l’esprit est de vous assurer que votre téléphone dispose d’au moins 10 Go d’espace libre.

realme poussera le nouveau logiciel sur le Narzo 50 avec le numéro de version du logiciel RMX3286_11 F.02. Comme il s’agit d’un programme bêta ouvert, tout le monde peut participer au programme de test. Vous pouvez rencontrer des bugs dans le logiciel bêta.

En parlant des fonctionnalités et des modifications, le skin realme UI 4.0 est livré avec des fonctionnalités telles que l’AOD mis à jour, un moteur de calcul dynamique pour l’amélioration des performances, un outil Private Safe, la prise en charge de plus de palettes de couleurs, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, et plus encore. Vous pouvez également vous attendre au nouveau correctif de sécurité mensuel.

Si vous utilisez le realme Narzo 50 et que vous souhaitez essayer la version bêta ouverte, vous pouvez facilement opter pour le programme d’accès anticipé. Tout ce que vous avez à faire est d’accéder à Paramètres> Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit, sélectionnez Programme bêta et entrez vos informations.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes avant de mettre à jour votre appareil avec le nouveau logiciel. Chargez également votre appareil à au moins 60 %. Vous pouvez également revenir à la version stable d’Android 12 à l’avenir si vous le souhaitez, les étapes sont répertoriées sur Forum communautaire de realmeconsultez les sources disponibles à la fin de cet article pour connaître les étapes de restauration.

