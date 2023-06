Apple pourrait devoir faciliter le remplacement des batteries d’iPhone pour les utilisateurs, selon les règles de l’UE

L’Union européenne va de l’avant avec une nouvelle réglementation qui obligerait Apple à rendre les batteries de l’iPhone « facilement » remplaçables par les utilisateurs. Nous avons rendu compte pour la première fois de cette proposition de législation en décembre, et maintenant le Parlement européen a voté à une écrasante majorité en faveur de l’approbation du plan.

Pourtant, il reste un certain nombre de questions sur ce que cela indique exactement pour Apple.

Les batteries d’iPhone sont-elles sur le point d’être plus faciles à remplacer ?

Selon les directives approuvées ce mois-ci, les «batteries portables» telles que celles utilisées dans l’iPhone, l’iPad et le Mac doivent être faciles à remplacer par les utilisateurs eux-mêmes. Les spécificités linguistiques exactes que les consommateurs devraient pouvoir « facilement supprimer et remplacer », mais sans autre précision.

L’objectif, selon l’UE, est de rendre les batteries « plus durables, plus durables et plus performantes ».

La législation comprend également de nouvelles exigences pour les batteries utilisées dans les véhicules électriques. Il existe également des « objectifs plus stricts de collecte des déchets » pour les batteries portables et des modifications des exigences relatives aux matériaux récupérés à partir des batteries :

Objectifs de collecte des déchets plus stricts : pour les piles portables : 45 % d’ici 2023, 63 % d’ici 2027 et 73 % d’ici 2030 ; pour les batteries LMT – 51 % d’ici 2028 et 61 % d’ici 2031.

Niveaux minimaux de matériaux récupérés à partir des batteries usagées : lithium – 50 % d’ici 2027 et 80 % d’ici 2031 ; cobalt, cuivre, plomb et nickel – 90 % d’ici 2027 et 95 % d’ici 2031.

Niveaux minimaux de contenu recyclé provenant de la fabrication et des déchets de consommation à utiliser dans les nouvelles batteries : huit ans après l’entrée en vigueur du règlement – ​​16 % pour le cobalt, 85 % pour le plomb, 6 % pour le lithium et 6 % pour le nickel ; 13 ans après l’entrée en vigueur : 26 % pour le cobalt, 85 % pour le plomb, 12 % pour le lithium et 15 % pour le nickel.

Et plus:

Afin de mieux informer les consommateurs, les batteries porteront des étiquettes et des codes QR avec des informations relatives à leur capacité, leurs performances, leur durabilité, leur composition chimique, ainsi que le symbole « collecte séparée ». Les batteries LMT, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries EV devront également avoir un « passeport batterie numérique » comprenant des informations sur le modèle de batterie ainsi que des informations spécifiques à la batterie individuelle et à son utilisation.

Cette histoire fait le tour avec un certain nombre de titres sensationnalistes, mais il y a quelques mises en garde qui méritent d’être soulignées.

Ces nouvelles exigences sont à des années d’entrer en vigueur. Comme prévu actuellement, ces exigences ne seraient pas mises en place avant 2027 au plus tôt. Maintenant que le Parlement européen a voté pour approuver les nouvelles règles, il faut maintenant les approuver formellement, puis les publier au Journal officiel de l’UE.

Il y a aussi la mise en garde de savoir si Apple respecte déjà ou non cette législation. La société fera bien sûr tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher toute modification de la conception de l’iPhone afin de faciliter le remplacement des batteries de l’iPhone par les utilisateurs. L’entreprise soutiendra probablement que son programme de réparation en libre-service répond déjà à ces exigences.

Alors que d’autres législations européennes concernant des choses comme l’utilisation de l’USB-C pour le chargement et les stores d’applications tiers sont relativement simples, celle-ci semble plus inconnue. À l’heure actuelle, il n’y a pas de directives claires sur ce que cela indique exactement pour les batteries de smartphone d’être « facilement » remplaçables par l’utilisateur.

Si des entreprises comme Apple doivent apporter des modifications de conception pour se conformer à ces réglementations, il y a des inconvénients. Par exemple, faciliter le remplacement des batteries de l’iPhone par l’utilisateur pourrait avoir un impact sur des éléments tels que la durabilité et la résistance à l’eau. Cela peut également affecter des éléments tels que la charge rapide, la charge Qi, etc.

