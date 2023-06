Les noctambules ont tendance à mourir plus tôt (mais le tabac et l’alcool sont à blâmer)

C’est ce que suggèrent les résultats d’une vaste enquête menée en Finlande qui a suivi plus de 23 000 personnes pendant 37 ans : « L’augmentation du risque de mortalité est due à une plus grande consommation de tabac et d’alcool ».

S’il est vrai que s’endormir à une heure normale prolonge la vie, l’inverse ne semble pas vrai. La longévité des noctambules n’est pas directement menacée par l’heure du coucher, mais par ce que font les noctambules quand les autres dorment. C’est ce que suggère une analyse approfondie menée en Finlande qui a suivi pendant 37 ans plus de 23 000 personnes, pour comprendre s’il est vrai ou non que ceux qui ont tendance à rester éveillés jusque tard dans la nuit ou jusqu’aux toutes premières heures du matin ont une plus grande risque de décès prématuré qu’à ceux qui se couchent à une heure normale.

I risultati dell’analisi, pubblicati sulla rivista Chronobiology International, non sembrano lasciare spazio a dubbi: l’aumento del rischio di mortalità nei nottambuli è attribuibile all’attitudine a fumare più sigarette e bere più alcolici e non all’orario in cui vanno a dormir. A l’appui de ce constat, les taux de mortalité enregistrés chez les buveurs légers et les non-fumeurs, qui ne différaient pas significativement entre les noctambules et les lève-tôt. Autrement dit, choisir un mode de vie incorrect a un impact sur la santé plus important que la tendance à être une personne « du soir » ou « du matin » (un chronotype).

« Nos résultats suggèrent qu’il y a peu ou pas de contribution indépendante du chronotype à la mortalité », a déclaré l’auteur correspondant de l’étude, le Dr Christer Hublin de l’Institut finlandais de la santé au travail à Helsinki. De plus, le risque accru de mortalité associé au fait d’être une personne « du soir » semble être principalement dû à une consommation plus élevée de tabac et d’alcool.

Plus d’alcool et de tabac la nuit : ce sont les causes de la surmortalité des noctambules

Par rapport aux recherches précédentes, qui ne tenaient pas compte des différences dans les modes de vie des participants, ce qui rendait difficile de déterminer si le sommeil tardif était directement associé à un risque accru de mortalité, l’analyse du Dr Hublin et de Jaakko Kaprio, qui ont co-dirigé la recherche, a examiné les données recueillies dans le cadre de l’étude finlandaise Twin Cohort, une étude jumelle coordonnée par l’Université d’Helsinki, dans laquelle les participants ont répondu à des questionnaires sur l’éducation, la consommation quotidienne d’alcool, le statut tabagique, l’indice de masse corporelle (IMC), les maladies chroniques et ont rempli une évaluation de chronotype.

Concrètement, au début de l’étude, en 1981, les participants (alors âgés en moyenne de 41 ans) devaient choisir entre quatre réponses possibles : « Je suis clairement du matin » ; « Je suis dans une certaine mesure une personne du matin » ; « Je suis clairement une personne du soir » ; « Je suis dans une certaine mesure une personne du soir. » En 2018, lorsque l’étude s’est terminée, ces réponses ont été appariées avec des informations sur les décès et les causes de décès des participants, telles que fournies par les registres nationaux.

La comparaison a indiqué que, par rapport aux types qui se définissaient comme des lève-matin (813 123 participants), les noctambules (9 853) étaient plus jeunes et buvaient/fumaient plus. Les personnes qui étaient « clairement en soirée » (2 262) étaient également moins susceptibles de déclarer dormir 8 heures par nuit.

L’analyse, qui ne tenait initialement compte que de l’âge et du sexe des participants, a indiqué que le risque de mourir, quelle qu’en soit la cause, était 21 % plus élevé chez les noctambules que chez les matinaux. Cependant, lorsque les chercheurs ont également pris en compte des facteurs supplémentaires susceptibles d’influencer la mortalité (IMC, durée du sommeil autodéclarée, taux de maladies chroniques, consommation d’alcool et habitudes tabagiques), le risque global de surmortalité chez les noctambules est plus que divisé par deux, tombant à 9 %.

L’analyse a également montré qu’une grande partie de la surmortalité initialement constatée était causée par le tabagisme et l’alcool, et non par le chronotype. Les principales causes de décès liés à l’alcool comprenaient les maladies liées à l’alcool et les empoisonnements accidentels, qui étaient 92% plus élevés chez les personnes qui étaient « clairement » le soir que celles qui étaient « clairement » le matin. En revanche, les décès dus aux cancers du poumon et des voies respiratoires, rendus plus probables par le tabagisme, étaient 78 % plus élevés chez les noctambules. « Ces résultats soutiennent davantage l’idée que fumer et boire, et ne pas se coucher tard, augmentent le risque de décès pour les noctambules », ont conclu les auteurs de l’étude.

