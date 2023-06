Zeera lance un nouveau boîtier MagSafe avec béquille magnétique [Hands-on]

Zeera poursuit sa série d’accessoires de haute qualité pour vos produits Apple. Ils ont volé la vedette plus tôt cette année avec l’alternative MagSafe Duo, le 3 en 1 MegFold. Le MegFold était moins de la moitié du prix du MagSafe Duo tout en incluant également un troisième chargeur pour vos écouteurs. Voir notre critique ici.

Zeera a suivi ses sorties du MegFold et du chargeur VOXN avec un nouvel étui pour iPhone qui a un joli tour dans sa manche.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, l’étui Zeera a quelques fonctions qui le distinguent de votre étui pour iPhone de jardin, mais c’est avant tout un étui.

L’affaire

L’étui offre toute la protection dont vous avez besoin tout en restant relativement mince et élégant, ce qui est un must pour moi. Il offre une protection complète avec un pare-chocs en TPU doté d’une petite lèvre pour empêcher l’écran de toucher n’importe quelle surface. Il vous donne ensuite une coque arrière rigide en PC, qui offre une certaine résistance aux éclats pour l’arrière de ces téléphones en verre. Ils utilisent ensuite des matériaux en aluminium pour la bosse de la caméra et l’anneau MagSafe. La partie la plus chère de l’iPhone est le réseau de caméras, donc avoir une lèvre surélevée pour une protection supplémentaire en aluminium est un grand plus.

Donc, en tant que boîtier, il fait tout ce dont vous avez besoin. Il est confortable à tenir en main, vous offre une excellente protection pour les parties les plus importantes de votre iPhone et comprend un anneau MagSafe pour une force d’aimant supplémentaire ; le matériau givré lui donne un look unique, et surtout, les boutons sont extrêmement cliquables, ce que j’adore.

Caractéristiques supplémentaires

Vous avez peut-être pu voir sur les images ci-dessus qu’il y a un anneau mobile à l’arrière du boîtier. Cet anneau sert à plusieurs fins. Tout d’abord, il a ajouté une force d’aimant indispensable au boîtier. Cela vous permettra d’utiliser n’importe quel accessoire Magsafe en toute confiance. Ensuite, vous avez la fonction de support de l’étui. Ma plus grande inquiétude à ce sujet était que la charnière perdrait sa force après avoir constamment déplacé le boîtier du mode normal au mode debout. Mais après deux semaines de tests réels, la charnière est tout aussi solide qu’au premier jour.

Mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit espace pour que vous puissiez sortir le stand. Il peut être utilisé pour caler votre téléphone en mode portrait pour regarder des courts métrages YouTube ou le placer en mode paysage pour regarder des vidéos. Il est extrêmement robuste et passe tous mes tests. Ce support peut également être utilisé comme boucle d’anneau pour aider à maintenir les plus grands modèles d’iPhone Pro Max.

Prix ​​et disponibilité

L’étui Zeera MagSafe Kickstand est actuellement disponible sur le site Web de Zeera au prix réduit de 26,99 $. Un autre grand point que Zeera a fait avec ce cas est la variété et la disponibilité de ces cas. Il est disponible pour tous les iPhone à partir de l’iPhone 12 et plus récent. Donc, si vous avez un de ces iPhone 12 qui a des aimants ternes pour MagSafe, cet étui vous sera extrêmement utile pour cela ! Associez cet étui à leur MegFold et vous obtenez un joli forfait de voyage pour votre iPhone.

Conclusion

Si vous recherchez un étui de protection qui a l’air bien, qui est doux au toucher et qui vous offre des fonctionnalités supplémentaires comme un support intégré, alors c’est la voie à suivre. Je prévois de l’utiliser sur mon iPhone 13 Pro Max jusqu’à la sortie de l’iPhone 15, puis espérons que Zeera aura des coques pour iPhone 15 prêtes !

Que pensez-vous de ces cas ? Êtes-vous quelqu’un qui utilise toujours des étuis sur son téléphone, ou aimez-vous utiliser votre téléphone nu ? Votre boîtier actuel offre-t-il des fonctionnalités supplémentaires ? Discutons sur nos réseaux sociaux de ce qui rend un étui utilisable !

