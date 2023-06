Comment accéder et utiliser l’outil « Aidez-moi à écrire » dans Google Docs

Nous avons beaucoup entendu parler des outils d’IA créés et utilisés par les gens pour rendre leur travail simple et facile. Alors que Google a lancé Bard AI au grand public afin que tout le monde puisse utiliser l’IA, saviez-vous que Google s’est assuré d’intégrer son IA dans certains de ses produits et services ? Eh bien, cette fonctionnalité d’IA est désormais disponible pour sélectionner les utilisateurs qui se sont inscrits à l’expérience.

Google Docs est un programme de documentation en ligne gratuit que vous pouvez utiliser pour écrire du texte, insérer des tableaux et des images, et modifier facilement votre texte. Pour que Google Docs fonctionne, vous avez besoin d’un compte Google et d’un navigateur Web. Vous pouvez utiliser le mode hors ligne à condition d’utiliser un navigateur Web basé sur Chromium comme Google Chrome ou Microsoft Edge. Aujourd’hui, nous allons vous expliquer comment vous pouvez utiliser Bard AI dans vos documents Google.

Help Me Write est un outil d’intelligence artificielle que vous pouvez utiliser dans Google Docs. Maintenant que la fonctionnalité est déploiement à tous les utilisateurs, vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour quoi que ce soit. Help Me Write est un outil d’intelligence artificielle que vous pouvez utiliser pour rédiger du texte dans Google Docs lui-même. Le fait que vous puissiez l’utiliser dans Google Docs est une fonctionnalité intéressante car cela vous fait gagner du temps au lieu de copier et coller du texte d’un onglet à un autre.

Avant de parler de l’utilisation de cette fonctionnalité, notez que si vous ne disposez pas encore de la fonctionnalité, vous pouvez choisir de vous inscrire à l’expérience et de rejoindre la liste d’attente.

Comment rejoindre l’expérience Workspace AI

Voyons maintenant comment vous pouvez participer à l’expérience pour accéder à l’IA dans Google Docs et Gmail. Suivez ces étapes

Tout d’abord, lancez Google Chrome. Vous devrez utiliser Google Chrome pour vous inscrire à ces expériences Google. Maintenant, visitez la page Web Lab with Google en cliquant sur ici. Une fois que vous avez visité la page Web, faites défiler jusqu’à l’endroit où il est indiqué Déverrouiller de nouvelles façons de travailler avec l’IA. Vous devriez voir un bouton bleu indiquant Rejoindre la liste d’attente. Cliquez sur le bouton Rejoindre la liste d’attente. Selon le nombre de personnes inscrites sur la liste d’attente, l’accès peut prendre un certain temps.

Comment utiliser « Aidez-moi à écrire » dans Google Docs

Une fois que vous avez obtenu l’accès aux outils AI pour Google Docs, vous pouvez maintenant suivre ces étapes pour y accéder et l’utiliser immédiatement. Suivez ces étapes.

Vous pouvez utiliser n’importe quel navigateur Web pour accéder à Google Docs. L’outil AI fonctionne très bien. Lancez votre navigateur Web préféré et rendez-vous sur Google Docs. Ouvrez un nouveau document. Sur le côté gauche du document, vous devriez voir une nouvelle icône. Cliquez sur l’icône qui dit Aidez-moi à écrire. Vous pouvez maintenant simplement taper votre requête dans la bulle bleu clair qui apparaîtra sur votre Google Doc. L’autre façon d’accéder à Help Me Write consiste à cliquer avec le bouton droit n’importe où sur le document. Dans le menu contextuel qui s’affiche, choisissez l’option Help Me Write (Labs). Vous pouvez également modifier facilement une phrase que vous avez tapé. Sélectionnez simplement le texte et cliquez avec le bouton droit de la souris. Devant le menu contextuel, choisissez Affiner le texte. Vous pouvez choisir entre les options Formaliser, Élaborer, Raccourcir ou Reformuler pour modifier le texte sélectionné. Une fois que vous avez donné les invites, vous verrez immédiatement les résultats affichés dans Google Docs.

Désactiver l’expérience Labs

Si vous pensez que ces outils ne sont plus quelque chose que vous souhaitez utiliser, vous pouvez facilement vous retirer de cette expérience. Voici les étapes pour sortir de cette expérience.

Ouvrez Google Docs dans votre navigateur Web. Ouvrez un nouveau document. Dans la barre de menus de Google Docs, cliquez sur l’option Outils. Devant le menu déroulant, sélectionnez l’option Désactiver les laboratoires. Vous devrez confirmer si vous voulez vraiment quitter l’expérience. Une fois que vous l’aurez confirmé, vous ne pourrez plus utiliser l’outil Help Me Write AI dans Google Docs.

Réflexions finales

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la façon dont vous pouvez accéder à l’outil Aidez-moi à écrire l’IA dans Google Docs ainsi que sur la façon dont vous pouvez l’utiliser pour améliorer votre productivité. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

