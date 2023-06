Apple intimide-t-il les petites entreprises ? L’Union fruitière suisse pourrait être contrainte de changer de logo

Apple, actuellement la plus grande entreprise au monde, avec une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars, n’a pas atteint cet objectif par hasard. Le mérite de ce succès revient certainement à leurs produits de haute qualité, que de nombreux clients adorent même. Mais, il y a beaucoup d’autres choses qu’Apple fait, qui ne sont pas si gentilles. Le dernier différend concernant le logo Apple pourrait forcer une Union suisse des fruits centenaire à changer de logo.

À savoir, Apple est également bien connu pour de nombreuses utilisations non autorisées de brevets, et même pour copier des conceptions de téléphones portables. Comme un procès contre Samsung il y a plus de 10 ans. Mais, du point de vue d’aujourd’hui, quand tous les téléphones portables se ressemblent pratiquement, cela semble ridicule. À l’époque, Apple a poursuivi Samsung pour faire face à la conception de l’iPhone. Le tribunal américain a condamné en faveur d’Apple et contraint Samsung à payer une amende de 500 millions de dollars. Samsung a également été contraint de retirer les téléphones Galaxy S du marché américain. Peu importe que ce modèle ait été lancé trois ans après le premier iPhone. Sinon, Apple a également un long historique de poursuites contre de nombreuses entreprises pour diverses raisons. Plus que tout autre des concurrents technologiques.

Entre-temps, la société Cupertino a engagé divers différends avec d’autres sociétés sur divers détails. Un différend important concernant le logo Apple s’est produit récemment lorsque la société Prepear a été forcée de changer de logo. La feuille sur la poire, selon les avocats d’Apple, rappelait trop celle d’Apple. Prepear a conclu un règlement sur une correction du logo afin d’éviter une action en justice.

Le dernier différend sur le logo Apple ouvre de nombreuses questions

Le dernier différend concernant le logo Apple vient désormais de Suisse. Une association de producteurs de fruits a rendu public les détails d’un différend qui dure depuis 2017. Comme le rapporte Wired, la Swiss Fruit Union est une association qui promeut les fruits suisses depuis plus de 100 ans.

Le logo de l’Union fruitière suisse utilise une pomme rouge avec une croix blanche, symbolisant le drapeau suisse. Mais sa refonte de 2011, qui marquait le 100e anniversaire, a été controversée par les avocats de Cupertino. La pomme sur le logo est représentée différemment que sur le précédent, ils pensent donc qu’elle ressemble à la leur.

L’association suisse note que les litiges concernant le logo Apple sont de la pure « intimidation » par une puissante entreprise. Ils soulignent qu’Apple veut simplement monopoliser tout ce qui ressemble à des fruits. Pas seulement des pommes, comme nous l’avons vu dans l’affaire PrePear.

Certaines ressemblances sont bien sûr visibles. En 2022, l’Organisation internationale pour la protection des propriétés intellectuelles a accordé à Apple une victoire partielle. Mais l’histoire est encore loin d’être terminée.

Le Syndicat précise par ailleurs que si cette affaire est tranchée en faveur d’Apple, « nous entrons dans un terrain très glissant, où nous devrons être prudents à chaque fois que nous voudrons faire de la publicité pour des pommes ».

Dans ce différend sur le logo Apple, l’Union se réfère à des informations de l’IPI. Il indique qu’Apple a soumis plusieurs remplissages similaires, ce qui a ouvert de nombreuses nouvelles questions.

Apple intimide-t-il vraiment les petites entreprises ?

Wired déclare par ailleurs qu’il n’est pas tout à fait clair pourquoi les Suisses ont rendu public cela tout à l’heure. La raison en est peut-être qu’ils ont senti qu’un éventuel procès leur coûterait de l’argent. Ils essaient donc d’avertir le public du « comportement inacceptable » d’Apple.

Cette dispute sur le logo Apple a-t-elle un sens ? Et Apple a-t-il le droit de monopoliser les fruits, de décider par vous-même ? Il convient de noter que le TTP avait précédemment signalé qu’au cours des trois dernières années, Apple avait déposé plus de plaintes pour contrefaçon de marque que Microsoft, Google, Facebook et Amazon réunis.

Alors, Apple est-il diabolique ou veut-il simplement protéger sa propriété intellectuelle ? Qu’en penses-tu? Dites-nous votre opinion dans la section des commentaires ci-dessous.

