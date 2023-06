L’analyseur métabolique Lumen obtient des résultats précis de combustion des graisses et des glucides avec la mise à jour iOS

Lumen, l’appareil de poche qui mesure votre métabolisme pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de forme physique a reçu une nouvelle mise à jour. L’appareil connecté à iOS avec prise en charge d’Apple Health offre désormais des résultats granulaires pour vous montrer le pourcentage exact de graisses et de glucides que votre corps brûle, ainsi que de nouvelles suggestions de repas combinés sains qui s’alignent sur votre plan nutritionnel personnalisé.

L’une des principales caractéristiques de Lumen est de pouvoir analyser votre respiration à différents moments de la journée et de mesurer les graisses et les glucides que vous brûlez. C’est ce qui vous aide à comprendre votre flexibilité métabolique, crée un plan de nutrition personnalisé, vous aide à savoir ce que vous devriez manger avant une séance d’entraînement, et plus encore.

Jusqu’à présent, Lumen utilisait une échelle de 1 à 5, 1 représentant principalement la combustion des graisses, 3 étant un mélange de combustion des graisses et des glucides, et 5 étant principalement la combustion des glucides.

Résultats granulaires de combustion des graisses et des glucides

Avec sa dernière mise à jour iOS, Lumen affiche désormais des résultats granulaires afin que vous puissiez voir les pourcentages exacts du mélange de graisses et de glucides que vous brûlez.

Lumen dit que les résultats granulaires offriront une « compréhension plus approfondie de la façon dont votre corps réagit à différentes activités, choix nutritionnels et facteurs liés au mode de vie ».

Repas combinés sains

Une autre amélioration avec la mise à jour est de nouvelles suggestions de repas. Sur la base de votre plan de macronutriments personnalisé, Lumen proposera désormais des suggestions de repas combinés sains.

Lumen note que les repas combinés sont vraiment faciles à enregistrer directement dans l’application et offriront même « une ventilation pour savoir quand il est préférable de manger vos glucides ».

Qu’est-ce que Lumen ?

Que vous souhaitiez perdre ou maintenir votre poids, développer vos muscles, améliorer votre endurance ou optimiser vos performances sportives, comprendre comment les entraînements, la nutrition et le métabolisme sont liés est un énorme avantage. Jusqu’au lancement de Lumen en 2020, les tests pour voir si vous brûlez des glucides ou des graisses étaient un processus coûteux effectué dans les cliniques et les hôpitaux avec de gros appareils.

Lumen met une analyse métabolique puissante dans votre poche avec l’intégration d’Apple Health pour vous donner les informations personnalisées dont vous avez besoin (sur le moment) sur la façon dont votre corps utilise l’énergie, ce que vous devez manger pour atteindre vos objectifs spécifiques comme un plan de macronutriments, et plus encore. .

J’ai examiné Lumen pour la première fois en 2020 et l’ai revisité en 2022 après une série de mises à jour logicielles, je l’ai trouvé très utile.

Lumen fonctionne comme un service d’abonnement au prix de 349 $/an (299 $ pour 6 mois en option) avec l’analyseur métabolique inclus et est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours.

