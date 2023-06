Apple prévoit d’apporter le support Wi-Fi 7 à l’iPhone l’année prochaine, voici ce que cela indique pour vous

L’analyste fiable Ming-Chi Actu rapporte qu’Apple prévoit d’adopter le support Wi-Fi 7 sur l’iPhone dès l’année prochaine. Cela pourrait apporter des améliorations majeures non seulement à la vitesse et à la fiabilité, mais également à la capacité des différents appareils Wi-Fi 7 à interagir les uns avec les autres.

Que propose le Wi-Fi 7 ?

L’un des changements les plus importants du Wi-Fi 7 est une augmentation spectaculaire des vitesses maximales de débit de données. Selon la Wi-Fi Alliance, le Wi-Fi pourrait offrir des débits de données de pointe de plus de 40 Gbit/s, ce qui le rend jusqu’à quatre fois plus rapide que le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E, et près de six fois plus rapide que le Wi-Fi 5.

En plus de ces vitesses incroyablement rapides, le Wi-Fi 7 introduira également ce que l’on appelle la technologie Multi-Link Operation. Cela permettra aux appareils d’envoyer et de recevoir simultanément des données sur plusieurs bandes radio. L’un des changements les plus importants est l’augmentation du nombre de flux MIMO multi-utilisateurs (multi-utilisateurs, entrées multiples, sorties multiples), doublant de huit à 16.

La meilleure façon d’expliquer ces changements sans devenir trop technique est qu’ils réduisent considérablement la latence.

Comme l’explique la Wi-Fi Alliance elle-même, il s’agit d’un changement clé pour répondre aux demandes de données toujours croissantes de la technologie d’aujourd’hui, y compris la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ces types de technologie nécessitent des performances Wi-Fi à haut débit et à faible latence et les modifications apportées au Wi-Fi 7 ont été conçues pour s’adapter à cela.

J’ai apprécié cette explication de l’opération multi-liens des gens de Dong Knows Tech :

En un mot, MLO est une agrégation de bandes Wi-Fi. Comme Link Aggregation (ou bonding) dans les réseaux filaires, MLO permet de combiner deux bandes Wi-Fi, telles que 5 GHz et 6 GHz, en un seul réseau Wi-Fi (SSID) et une seule connexion. La liaison liée offre une bande passante et une fiabilité supérieures. En plus de cela, sur chaque bande, une connexion peut également choisir intelligemment le meilleur canal, ou largeur de canal, en temps réel. En d’autres termes, il peut passer d’un canal à l’autre, tout comme Bluetooth, mais probablement moins fréquemment.

Le Wi-Fi 7 inclura également une nouvelle fonctionnalité de temps de réveil cible restreint, qui permettra aux routeurs Wi-Fi 7 de réserver de la bande passante pour des types spécifiques d’utilisation des données. Cela optimisera les performances du réseau tout en optimisant les performances et la durée de vie de la batterie des appareils connectés.

Les autres avantages du Wi-Fi 7 incluent des choses comme :

Un nouveau canal plus large jusqu’à 320 MHz, le double de ce qui est offert via Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E. Ce changement est ce qui permet bon nombre des avantages susmentionnés.

Meilleure optimisation pour les appareils intelligents afin d’améliorer la latence, le temps de réponse et l’efficacité.

Capacité améliorée pour les lieux publics tels que les aéroports, les stades et les immeubles de bureaux.

Bien que le Wi-Fi 7 lui-même ne se concentre pas sur l’amélioration de la portée par rapport au Wi-Fi 6E, les avantages décrits ci-dessus devraient offrir une portée efficace accrue.

Si vous recherchez une explication beaucoup plus technique du Wi-Fi 7, je vous recommande fortement de lire la couverture de Dong Knows Tech. Une grande partie de cela me dépasse, c’est pourquoi j’ai essayé de me concentrer sur les avantages réels que le Wi-Fi 7 offrira dans ma couverture ici.

Mais…

Même si la gamme iPhone 16 de l’année prochaine prend en charge le Wi-Fi 7, il faudra beaucoup de temps avant que la plupart des utilisateurs ne découvrent ce changement. Les utilisateurs devront mettre à niveau l’ensemble de leur système de routeur Wi-Fi vers un système prenant en charge le Wi-Fi 7, ce qui sera un processus coûteux, surtout au début.

Mais au fur et à mesure que le temps passe et que de plus en plus d’utilisateurs effectuent le basculement, ils bénéficieront d’une très belle amélioration de la qualité de vie. Après tout, la plupart des utilisateurs n’ont pas encore expérimenté les améliorations apportées par le Wi-Fi 6. En fait, l’iPhone 14 de l’année dernière a été le premier à prendre en charge le Wi-Fi 6, qui a été adopté en 2019.

Le Wi-Fi 6E, qui a été adopté en 2020, est disponible sur les appareils Apple suivants :

MacBook Pro (14 pouces, 2023) ou MacBook Pro (16 pouces, 2023)

Mac mini (2023)

Mac Studio (2023)

Mac Pro (2023)

iPad Pro 11 pouces (4e génération) ou iPad Pro 12,9 pouces (6e génération)

Les plans d’Apple pour adopter le Wi-Fi 7 sont plus ambitieux que ce que nous avons vu dans le cas des normes Wi-Fi précédentes, mais la société semble clairement penser que les mises à niveau qu’elle propose sont essentielles pour les futurs produits tels que Vision Pro.

Comme indiqué sur la base des fonctionnalités et des modifications apportées au Wi-Fi 7, l’objectif principal de la nouvelle norme est d’améliorer les performances de plusieurs appareils. Ce sera un changement clé étant donné le nombre toujours croissant d’appareils compatibles Wi-Fi dans chaque foyer, d’autant plus que chacun de ces appareils commence également à exiger des vitesses de données plus élevées.

Selon la personne à qui vous demandez, cela pourrait être une autre raison pour Apple de ramener sa gamme de routeurs AirPort autrefois bien-aimée. Malheureusement, rien n’indique qu’Apple travaille actuellement sur une telle chose. Si Apple veut vraiment créer un moyen pour tous ses appareils de s’interconnecter, ce serait un excellent moyen d’y parvenir et de donner à Apple un contrôle direct sur la technologie.

