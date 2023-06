Project Maverick : le nouveau jeu des créateurs d’Outriders qui sera exclusif à Xbox

People Can Fly est un studio polonais qui a créé des jeux comme Outriders, Bulletstorm ou encore Gears of War : Judgment. Ce studio, qui a été acquis par Epic Games et plus tard « libéré », a un grand talent pour la narration. Les jeux de tir à la première ou à la troisième personne (FPS) sont leur spécialité, avec une forte charge d’action et de coopération. Maintenant, l’étude a annoncé qu’elle a signé un accord avec Microsoft pour développer un nouveau jeu exclusif pour Xbox.

Le jeu porte le nom de code de Project Maverick et c’est un titre à gros budget, entre 30 et 40 millions de dollars. Selon le document des investisseurs publié par People Can Fly, Microsoft financera le développement complet du jeu et détiendra la propriété intellectuelle. L’accord a été signé le 13 juin et le jeu devrait sortir dans les prochaines années.

Que savons-nous du projet Maverick ?

Pour le moment, il y a très peu d’informations sur Project Maverick. On ne sait pas s’il s’agit d’une nouvelle IP ou d’une saga existante dont Microsoft a les droits. On ne sait pas non plus quel genre le jeu aura, bien qu’il soit probable qu’il suivra la ligne des œuvres précédentes de People Can Fly et sera un jeu de tir.

Ce que l’on sait, c’est que le jeu sera exclusif à Xbox et qu’il bénéficiera des capacités techniques des consoles Xbox Series X|S. De plus, le jeu peut être disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass, le service d’abonnement de Microsoft qui offre un accès à plus de 100 jeux moyennant des frais mensuels.

People Can Fly est un studio avec plusieurs projets en cours. En plus de Project Maverick, il travaille également sur un RPG futuriste nommé RED pour PlayStation et sur une action-aventure appelée Project Dagger pour diverses plateformes. L’étude compte plus de 300 employés répartis sur six sites différents.

