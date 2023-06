Nous avons extrait tellement d’eau du sous-sol que nous avons déplacé l’axe de rotation de la Terre

C’est ce qu’indiquent les résultats de nouvelles recherches qui montrent que la redistribution des eaux souterraines a fait basculer la planète de près de 80 centimètres en moins de 20 ans.

En extrayant l’eau du sous-sol et en la redistribuant ailleurs, nous avons déplacé une masse d’eau si importante que la Terre s’est inclinée de près de 80 centimètres vers l’est de 1993 à 2010, selon une nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters par une équipe internationale de scientifiques qui a calculé l’impact de la redistribution des eaux souterraines sur les positions des deux pôles terrestres, donc sur l’axe terrestre autour duquel tourne notre planète. Sa position peut varier en fonction de la répartition de la masse de la planète, dans un processus appelé mouvement polaire, et tout comme cela se produit lorsque nous ajoutons du poids à un sommet, la Terre peut tourner légèrement différemment si des milliards de tonnes d’eau sont déplacées. Auparavant, les scientifiques estimaient que de 1993 à 2010, nous avions extrait 2 150 gigatonnes d’eau du sol, soit l’équivalent de plus de 6 millimètres d’élévation du niveau de la mer.

La capacité de l’eau à modifier la rotation de la Terre a été découverte en 2016 et jusqu’à présent, la contribution spécifique des eaux souterraines à ces changements de rotation était inexplorée. Dans la nouvelle étude, cependant, les chercheurs ont observé que la redistribution des eaux souterraines entraînait une dérive du pôle de rotation de la Terre en combinaison avec d’autres sources bien connues de redistribution de l’eau, telles que la fonte des calottes glaciaires et les glaciers de montagne. Sans cet effet, le pôle terrestre serait 78,5 cm plus à l’ouest que là où il se trouve actuellement, se déplaçant à une vitesse de déplacement de 4,4 cm par an.

Animation de la rotation de la Terre / Crédit : Silver Spoon

La quantification de la contribution du prélèvement d’eau souterraine sur le mouvement polaire est assez importante, car l’emplacement de l’eau souterraine modifie la dérive polaire. En ce sens, la redistribution de l’eau aux latitudes moyennes a un impact plus important sur le pôle de rotation, comme l’ont observé des chercheurs qui, au cours de la période d’étude, ont enregistré une plus grande redistribution de l’eau dans les régions de l’ouest de l’Amérique du Nord et du nord-ouest de l’Inde. , qui sont situés précisément dans les latitudes moyennes.

« Observer les changements dans le pôle de rotation de la Terre est utile pour comprendre les changements à l’échelle continentale dans le stockage de l’eau », a déclaré Ki-Weon Seo, géophysicien à l’Université nationale de Séoul qui a dirigé l’étude. Les données sur le mouvement polaire sont disponibles depuis la fin du 19ème siècle. Nous avons donc le potentiel d’utiliser ces données pour comprendre les changements dans le stockage de l’eau continentale au cours des 100 dernières années. Y a-t-il eu des changements dans le régime hydrologique résultant du réchauffement climatique ? Le mouvement polaire peut détenir la réponse. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :