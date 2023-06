Les dirigeants d’Apple discutent des cadrans de montres tiers et des décisions de conception de watchOS 10 dans une nouvelle interview

Le journal suisse Tages-Anzeiger a publié aujourd’hui une interview intéressante et approfondie avec les vice-présidents d’Apple Kevin Lynch et Deidre Caldbeck, discutant de tous les changements dans la prochaine mise à jour de watchOS 10.

Interrogé sur la possibilité de cadrans de montre tiers sur Apple Watch, Lynch dit que le cadran de la montre est l’écran d’accueil de la montre et qu’ils veulent que tout fonctionne de manière fiable et cohérente.

Comme Apple contrôle tous les visages que l’utilisateur peut choisir, Caldbeck ajoute que les utilisateurs « n’ont pas à s’inquiéter du fait que le cadran de la montre fonctionne toujours lorsqu’il y a une mise à jour majeure de watchOS. Nous nous en occuperons.

(Veuillez noter que les citations ci-dessous sont traduites automatiquement de l’allemand)

Si des visages tiers étaient disponibles, Apple affirme qu’il ne serait pas en mesure de garantir que les visages de la montre continuent de fonctionner s’ils changent quelque chose dans le système d’exploitation, comme la refonte de watchOS 10 de cette année qui inclut un nouveau geste de balayage pour révéler un plateau de widgets sélectionnables par l’utilisateur.

Les dirigeants affirment également qu’Apple offre déjà aux utilisateurs une grande flexibilité pour personnaliser les cadrans de leur montre et les améliorer avec des complications d’applications tierces.

Ailleurs dans l’interview, Lynch et Caldbeck expliquent comment le nouveau système de widgets est l’évolution naturelle du concept Glances de watchOS 1.0. Les utilisateurs souhaitaient accéder rapidement aux informations, et le système de widgets rend ces données facilement accessibles, sans la complexité en couches du système Glances :

Dans les conversations, je suis toujours étonné de la fréquence à laquelle Lynch et Caldbeck reviennent aux commentaires des utilisateurs. Que ce soit à partir d’e-mails ou via des formulaires de tests bêta. « En particulier, la réaffectation du bouton avec watchOS 10 est basée sur une grande partie de ces commentaires », explique Caldbeck. Mais les nouveaux mini widgets au bas de chaque cadran de montre sont également dus à cela. Les gens voulaient plus d’informations facilement et rapidement. C’est exactement ce que propose cette innovation. « Nous avions déjà Glances et d’autres variantes qui font quelque chose de similaire. Mais maintenant, c’est vraiment, vraiment facile et intuitif. Nous sommes extrêmement optimistes à ce sujet.

Le changement de bouton susmentionné fait référence au fait qu’une pression sur la couronne numérique sur watchOS 10 ouvre le centre de contrôle, plutôt que le sélecteur d’application multitâche. Le sélecteur d’applications est désormais accessible via un double-clic sur la couronne, ce qui, selon les dirigeants, est encore plus logique : « parce que si vous appuyez une fois sur la couronne, vous accédez aux applications ». De plus, il rend les bascules populaires du centre de contrôle disponibles en appuyant sur un seul bouton depuis n’importe où dans le système d’exploitation.

Lynch discute également des décisions de conception derrière Force Touch dans l’Apple Watch d’origine et de sa suppression ultérieure. Lynch dit que les écrans Apple Watch plus grands leur ont permis d’exposer des actions sans nécessiter de gestes cachés compliqués.

« Parce que l’écran est si petit, nous voulions un moyen d’ajouter des fonctionnalités dont vous n’avez besoin qu’occasionnellement sans occuper un espace précieux sur l’écran », explique Lynch. «Nous avons donc eu l’idée que vous pouvez appuyer plus fort pour accéder à des fonctions supplémentaires. Cela a résolu notre problème. Mais il en a créé un nouveau : vous ne voyiez pas où appeler plus de fonctions avec, et vous deviez savoir exactement ce que vous faisiez. C’est pourquoi nous avons cherché des alternatives. Et maintenant que les écrans sont beaucoup plus grands, nous avons beaucoup plus de façons d’afficher des informations et des fonctionnalités supplémentaires. »

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ici sur le site du journal Tages-Anzeiger (publié en allemand).

