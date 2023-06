Quelles sont les vidéos que The Borderline a supprimées de YouTube après l’accident

Dans l’après-midi du 14 juin, une Lamborghini Urus transportant des youtubeurs du collectif The Borderline a été impliquée dans une collision avec une voiture Smart dans laquelle voyageaient une femme et ses deux enfants. Manuel, l’un des enfants, est décédé. Pendant ce temps, plusieurs vidéos ont commencé à disparaître de la chaîne YouTube de The Borderline.

Les Borderline ne sont plus. Les youtubeurs impliqués dans l’accident de Casal Palocco où un garçon de 5 ans est décédé ont annoncé sur leurs chaînes que leur projet avait été interrompu. « TheBorderline Group cesse toute activité avec ce dernier message. » Les commentaires sous la vidéo sont désactivés, tout comme la monétisation : aucune publicité n’apparaît sur le dernier message de The Borderline. Pourtant, la chaîne reste ouverte, avec toute la monétisation toujours active sur les vidéos. À l’heure actuelle, The Borderline et YouTube continuent de gagner de l’argent grâce à leurs vidéos.

Peut-être, cependant, qu’un morceau du canal n’est plus là. Dans chaque chaîne YouTube, il y a un espace dédié à l’information. Ici, vous pouvez également trouver les statistiques de la chaîne, qui sont essentiellement deux informations : la date d’ouverture de la chaîne et le nombre total de vues. Dans les heures qui ont suivi le crash, ce chiffre est passé à 152 millions de vues. Il s’agit d’une somme assez facile à calculer : il s’agit du nombre total de vues réalisées par les vidéos individuelles publiées sur la plate-forme. En regardant la chaîne aujourd’hui, nous voyons que le nombre de vues a chuté à environ 70 millions.

Quelles sont les vidéos que vous ne voyez plus

La cause de cette chute drastique est assez facile à trouver. Les vidéos ont disparu sur la chaîne de TheBorderline la semaine dernière. Il n’est pas facile de retracer les vidéos qui ont été supprimées. Habituellement, pour ces opérations, vous pouvez utiliser Internet Archive, un portail où tout utilisateur peut enregistrer une page Web. L’archive conserve tout dans le temps. Ce système ne fonctionne que si quelqu’un enregistre correctement les pages Web : pour la section vidéo de The Borderline, il y a plusieurs sauvegardes, mais aucune n’a été effectuée correctement, de sorte que tous les fichiers sont corrompus.

YOUTUBE | Une capture d’écran de la chaîne YouTube de The Borderline du 14 avril 2023

Cependant, en regardant mieux sur cette archive, nous avons trouvé d’anciennes sauvegardes de la page d’accueil de The Borderline. La différence est que dans la section vidéo, il y a une liste de toutes les vidéos publiées par une chaîne. Sur la page d’accueil, vous trouverez cependant les vidéos récentes, les plus populaires et celles qui font partie de certaines playlists. À partir de ces aperçus, nous pouvons voir qu’il existe des vidéos, même parmi les plus populaires, qui n’apparaissent plus sur la chaîne. Voici les titres de ceux que nous avons récupérés :

24h au MILIEU DE LA MER (EXTRÊME), 2,7 millions de vues

Le dernier homme qui sort de l’ICE gagne 500 euros, 2,3 millions de vues100

COUCHES MÉTALLIQUES !! DÉFI (DANGEREUX), 2,4 millions de vues

Le dernier qui sort de la piscine gagne 200 euros, 2,3 millions de vues

Pourquoi les vidéos ont été supprimées

Nous avons trouvé toutes les URL de ces vidéos. Pour le moment, ils sont tous privés. Cela indique qu’ils sont toujours sur la plateforme mais que les utilisateurs ne peuvent pas les voir. La motivation de ce choix n’est pas claire. Il peut y avoir deux options. La première est que The Borderline, submergé par l’attention du public après l’accident de Casal Palocco, a choisi d’éliminer les contenus qui pourraient les exposer à de nouvelles critiques. La seconde est que les sponsors ont été directement impliqués dans ces vidéos qui, après l’accident, ne veulent plus être associées au collectif youtuber.

