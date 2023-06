Le chef de l’ONU parle d’énergies fossiles "incompatible avec la survie humaine" alors que le monde bat des records de température

Qu’est-ce qui vient de se passer? Un record malvenu a été établi jeudi dernier lorsque les températures de l’air à la surface du globe ont brièvement augmenté de plus de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Les températures mondiales moyennes pour le début du mois ont été les plus élevées jamais enregistrées, ce qui a conduit le chef de l’ONU à attaquer publiquement les entreprises de combustibles fossiles, qualifiant leurs produits « d’incompatibles avec la survie humaine ».

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que les pays devaient éliminer progressivement la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Il a ajouté que les politiques actuelles conduiraient à des températures moyennes de 2,8 degrés au-dessus de l’époque préindustrielle d’ici la fin du siècle, soit près du double de l’objectif de l’ONU d’une augmentation de 1,5 degré.

« Cela est synonyme de catastrophe. Pourtant, la réponse collective reste pitoyable. Nous nous précipitons vers le désastre, les yeux grands ouverts, avec beaucoup trop de personnes qui veulent tout faire grâce à des vœux pieux, des technologies non éprouvées et des solutions miracles. Il est temps de se réveiller et d’intensifier », dit le Secrétaire général.

António Guterres a poursuivi en accusant les entreprises de combustibles fossiles de tenter de « brider » les progrès dans la lutte contre le changement climatique.

« L’année dernière, l’industrie pétrolière et gazière a récolté une manne record de 4 000 milliards de dollars de revenus nets », a déclaré António Guterres, à la suite d’une réunion avec des groupes de la société civile (via AP). « Pourtant, pour chaque dollar dépensé pour le forage et l’exploration de pétrole et de gaz, seulement 4 cents sont allés à l’énergie propre et à la capture du carbone – combinés. »

« Échanger l’avenir contre trente versions d’argent est immoral », a-t-il ajouté.

António Guterres a déclaré que l’industrie doit proposer un plan crédible pour passer à une énergie propre et « s’éloigner d’un produit incompatible avec la survie humaine ». La plus grande étape consisterait à investir les énormes profits des entreprises de combustibles fossiles dans les énergies renouvelables. Il a également appelé les institutions financières à cesser de financer des projets de combustibles fossiles et a encouragé ceux qui doivent déjà continuer à faire ce qu’il faut.

« Les pays sont loin de respecter les promesses et les engagements climatiques. Je vois un manque d’ambition. Un manque de confiance. Un manque de support. Un manque de coopération. Et une abondance de problèmes de clarté et de crédibilité. »

Une proposition qui a été avancée par les entreprises de combustibles fossiles ces derniers temps est qu’elles continuent à retirer le pétrole et le gaz de la Terre si elles peuvent éliminer les gaz à effet de serre du processus. Mais les experts disent que ce plan serait trop compliqué et trop coûteux.

« Le problème n’est pas simplement les émissions de combustibles fossiles », a déclaré António Guterres. « Ce sont les combustibles fossiles – point final. »

La hausse des températures mondiales a vu davantage de propositions avancées cette année pour lutter contre le changement climatique. En janvier, des chercheurs ont suggéré de créer un bouclier autour de la Terre en projetant la poussière extraite de la lune dans l’espace à l’aide d’un pistolet à rail. Cela pourrait obscurcir le soleil jusqu’à 2%, soit environ six jours d’ensoleillement par an, abaissant ainsi la température de la Terre.

D’autres idées récentes incluent une méthode de régulation de la température qui stocke et échange de la chaleur en utilisant l’eau souterraine, et une technologie conçue pour capturer le dioxyde de carbone en utilisant l’eau de l’océan.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :