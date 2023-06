Actu: l’iPhone 15 inclura une puce Ultra Wideband améliorée pour une intégration approfondie de Vision Pro

Apple a officiellement annoncé sa nouvelle plate-forme Vision Pro à la WWDC à la WWDC ce mois-ci, avec une date de sortie de « début 2024 ». Maintenant, l’analyste Apple fiable Ming-Chi Actu a publié un nouveau rapport détaillant les plans d’Apple pour mieux intégrer l’iPhone à l’écosystème Vision Pro, en commençant par l’iPhone 15 plus tard cette année.

iPhone 15 avec fonctionnalités UWB améliorées

Dans un nouvelle publication sur Twitter, Actu détaille qu’Apple va « mettre à jour de manière agressive les spécifications matérielles » de l’iPhone dans le cadre de ses efforts pour créer un écosystème compétitif autour de Vision Pro. « L’écosystème est l’un des principaux facteurs de succès de Vision Pro, y compris l’intégration avec d’autres produits matériels Apple, et les principales spécifications matérielles associées sont le Wi-Fi et l’UWB », explique Actu.

La première étape de ce processus serait la mise à niveau de la puce Ultra Wideband à l’intérieur de l’iPhone 15. Selon Actu, l’iPhone 15 utilisera probablement une nouvelle version de la puce Ultra Wideband, qu’Apple marque actuellement comme la puce U1, pour être plus efficace et plus fiable.

« L’iPhone 15 verra probablement une mise à niveau des spécifications de l’UWB, avec le processus de production passant de 16 nm à 7 nm plus avancé, permettant d’améliorer les performances ou de réduire la consommation d’énergie pour les interactions à proximité », déclare Actu.

La puce U1 d’Apple a fait ses débuts dans l’iPhone 11, et elle a été incluse dans chaque modèle d’iPhone depuis lors. La puce U1 est également présente dans le traqueur d’articles AirTag d’Apple, l’Apple Watch Series 6 et les versions plus récentes, le HomePod mini, le HomePod pleine grandeur de deuxième génération et le boîtier de chargement AirPods Pro de dernière génération.

Apple utilise la puce U1 pour un certain nombre de choses différentes, notamment les fonctionnalités Find My, Handoff, Precision Finding, AirDrop, etc. Actu pense qu’une version améliorée de la puce U1 améliorera les performances de ces fonctionnalités et jouera également un rôle clé dans l’intégration entre Vision Pro et les autres produits d’Apple.

iPhone 16 avec Wi-Fi 7

En regardant plus loin dans l’avenir, Actu dit que l’iPhone 16 devrait être le premier iPhone d’Apple prenant en charge la technologie Wi-Fi 7. « L’iPhone 16 passera probablement au Wi-Fi 7, ce qui sera plus propice à l’intégration par Apple de produits matériels fonctionnant sur le même réseau local et offrira une meilleure expérience de l’écosystème », explique l’analyste.

Le Wi-Fi 7 est la norme de nouvelle génération pour la technologie Wi-Fi et promet une forte augmentation des vitesses de transfert et du débit de données. En fait, la Wi-Fi Alliance a spécifiquement souligné les avantages que le Wi-Fi 7 offrira pour la technologie de réalité virtuelle et augmentée.

Encore plus excitante est la prochaine génération de contenu AR et VR que les utilisateurs ont en store. WiFi 7 libère un monde de possibilités pour explorer de nouveaux mondes virtuels avec un contenu entièrement interactif. Avec des vitesses ultra-élevées et des niveaux de latence imperceptibles, les utilisateurs peuvent s’immerger dans ces mondes avec une réactivité réaliste et de nouvelles technologies sensorielles qui élèvent l’expérience au-delà de nos imaginations les plus folles.

Apple n’a pas encore fourni de détails spécifiques sur le type de matériel contenu dans le casque Vision Pro. Néanmoins, il est clair que Vision Pro utilisera une partie de cette technologie de nouvelle génération – et Apple espère qu’elle s’intégrera profondément à l’iPhone et à d’autres appareils à l’avenir.

